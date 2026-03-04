PP-A dice que Sánchez sólo está en modo "supervivencia" y le "trae sin cuidado la guerra, la paz" o la economía española

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 4 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos parl - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha manifestado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sólo está en "modo supervivencia" en la política y le "trae sin cuidado la guerra, la paz" o la economía española, por los posibles efectos de su posición ante la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

En rueda de prensa, el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha criticado el "nuevo conejo de la chistera" que saca Pedro Sánchez ante este conflicto, planteando posiciones de "espaldas" a Europa y sin haber habido ni siquiera un debate en el Congreso de los Diputados.

El Gobierno "absolutamente minoritario" de Sánchez que es "incapaz de aprobar cualquier cosa en las Cortes Generales", según ha añadido, toma "decisiones que comprometen nuestra economía, muy particularmente la del sector primario de Andalucía, sin ni siquiera plantearlo en el Congreso".

"A Pedro Sánchez le trae sin cuidado la economía de decenas de miles de agricultores en España, de empresas que están establecidas en Estados Unidos o de otras que comercian con ese país", según Martín, para quien lo único que realmente le importa a Sánchez es abrir debates para la "confrontación entre españoles" y así tratar de salir "beneficiado electoralmente de alguna forma".

Ha calificado de una "barbaridad" la posición del Gobierno de Pedro Sánchez ante Estados Unidos, que es "socio preferente desde el punto de vista político y económico" y no se debería "tomar a la ligera ninguna iniciativa".

Asimismo, ha dicho que "sorprende ver hablando de lo importante que es mantener la legalidad internacional a un presidente de gobierno que, si se ha caracterizado por algo, es por haberse pasado por el arco del triunfo la legalidad nacional".

Tras aludir a la "corrupción" que hay tanto en el Gobierno como en el PSOE, Martín ha criticado que Sánchez venga a "hablar ahora de lo importante que es mantener la legalidad internacional", cuando además "toma decisiones al margen de la Unión Europea o en sentido contrario".

"A Pedro Sánchez no le importa la guerra, ni la paz, ni la economía de los españoles, ni el sector agrícola español, ni las empresas que están trabajando en Estados Unidos, sino que lo único que le preocupa es él y si puede estar diez minutos más sentado en el sillón de la Moncloa generando un nuevo episodio de enfrentamiento entre españoles".