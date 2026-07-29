Montero afea a Moreno el "plantón" de la Junta que "bloquea la llegada" a universidades de 21 millones para profesorado

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Jesús Montero, ofrece una rueda de prensa en el Parlamento. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha afeado este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), el "plantón" de la comunidad autónoma a las conferencias sectoriales de Educación y Universidades, que "bloquea la llegada de 21 millones de euros para contratar profesorado en las universidades públicas andaluzas a través del programa 'María Goyri'".

Así lo ha trasladado la dirigente socialista en un apunte en su cuenta en la red social 'X' en el que ha criticado que Moreno "ha vuelto a elegir la confrontación con el Gobierno de España antes que los intereses de Andalucía".

"No asistir a las conferencias sectoriales de Educación y Universidades tiene consecuencias directas en nuestra tierra y, sobre todo, en la juventud andaluza a la que siempre da la espalda", ha advertido la líder del PSOE-A, quien, en esa línea, ha reprochado al presidente de la Junta que "su plantón bloquea la llegada de 21 millones de euros para contratar profesorado en las universidades públicas andaluzas a través del programa 'María Goyri'".

Montero ha remarcado que esto se produce "en un momento en el que el sistema universitario público atraviesa un momento de grave asfixia económica".

Además, la líder socialista andaluza ha advertido de que, con esta actitud de la Junta, se "retrasa el reparto de 31 millones de euros destinados a reforzar la Formación Profesional", y se "paraliza la aprobación del Plan Estratégico de Educación Inclusiva, imprescindible para seguir avanzando en igualdad de oportunidades", según ha subrayado María Jesús Montero para finalizar.