Montero apuesta por construir 100.000 viviendas y dedicar 1.000 millones anuales en su programa de gobierno en Andalucía

Sitúa acceder a un inmueble como derecho exigible en tribunales y que jóvenes demoren pagar la entrada al finiquitar el préstamo hipotecario

DOS HERMANAS (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha hecho este sábado de un foro organizado por su partido sobre vivienda el escenario para desgranar algunas de las medidas que formarán parte del programa de gobierno de los socialistas andaluces para las elecciones autonómicas previstas para el primer semestre de este año.

En un acto celebrado en Dos Hermanas (Sevilla), que ha comenzado con la intervención de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, Montero ha apostado por la construcción de 100.000 viviendas en Andalucía con la idea de que "nos permita recuperar todo el tiempo perdido", convencida de que el camino es "crear la mayor oferta de vivienda para abaratar los precios finales de una espiral inflacionista".

Ha recordado en este sentido que en Andalucía se contabilizan 110.000 inscritos en los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda, por lo que ha situado como primera reflexión al respecto la pregunta de "cuántas viviendas se necesitan en Andalucía".

Ha situado estas políticas de vivienda como "una prioridad, de las actuaciones primeras" de llegar Montero a la Presidencia de la Junta, al tiempo que ha declarado el gasto público en esta materia y las medidas legislativas como "el quinto pilar del Estado del Bienestar".

Seguidamente la líder de los socialistas andaluces ha situado el acceso a la vivienda como "un derecho exigible en los tribunales", además de reclamar que "no se haga boicot por parte de las comunidades autónomas" a las medidas auspiciadas por el Estado.

Montero, quien ha abogado por destinar aproximadamente cada año un 1% del PIB a políticas de vivienda y que esa meta se alcance de forma progresiva, ha cifrado ese compromiso en una cantidad de 2.300 millones de euros cada año por parte de los tres niveles de la Administración tras argumentar que "partimos de la nada".

A ese propósito global ha sumado "una financiación exclusiva" de la Junta de Andalucía, que ha concretado en destinar "1.000 millones de euros anuales", para esgrimir entonces el rendimiento que le ofrece el Gobierno a Andalucía con su propuesta del modelo de financiación, que ha cifrado en 5.700 millones de euros como suma de los recursos tributarios y la dotación del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), ha concluido de que esa cantidad "pues 1.000 millones para vivienda".

"No lo tenemos que quitar de otras políticas necesarias para Andalucía", ha seguido precisando la vicpresidenta y ministra que ha reivindicado en este sentido que "el Gobierno de Pedro Sánchez pone 21.000 a disposición de las comunidades autónomas donde no gobernamos".

La tercera propuesta que ha formulado María Jesús Montero ha apelado a la colaboración de los promotores privados, por cuanto ha señalado su apuesta por "extrapolar al resto de Andalucía el modelo éxito en Dos Hermanas", cuyo alcalde y secretario de Organización del PSOE andaluz, Francisco Rodríguez, se encontraba en el acto.

En su iniciativa ha señalado que los ayuntamientos pondrán suelo suelo gratis y la iniciativa privada se comprometerá a destinar un porcentaje a vivienda protegida y el compromiso añadido de que se comprometan a bajar el precio de la vivienda, que luego formarían parte "del patrimonio municipal o andaluz, nunca al mercado libre pagado porque se han pagado con los impuestos de todos los ciudadanos".

Montero, quien se ha comprometido a derogar en sus primeros 100 días de gobierno la Ley de Vivienda de Andalucía que acaba de entrar en vigor, ha cerrado su paquete de medidas en vivienda señalando que los jóvenes que compren su primera vivienda el 20% de la cantidad que destinen como entrada y reserva del inmueble no tendrán que abonar esa cantidad hasta que liquiden el préstamo hipotecario pasados los 30 años, por lo que ha inferido que "es abaratar un 20% la vivienda para los jóvenes".

