Montero confía en que "la verdad" se impondrá sobre las "sospechas que de manera mentirosa" se lanzan sobre Begoña Gómez

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, preside el acto de entrega de llaves de la segunda fase de los alojamientos Sama Naharro para mayores ante el alcalde de Córdoba, José María Bellido y la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. - MADERO CUBERO/EUROPA PRESS

CÓRDOBA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vaticinado este lunes que "al final se hará la luz y, por tanto, la verdad se terminará imponiendo" frente a las "sospechas que algunos, de manera electoralista, mentirosa, interesada, quieren lanzar sobre el entorno del presidente" del Gobierno, Pedro Sánchez, en alusión al caso que afecta a su esposa, Begoña Gómez.

La también vicesecretaria general del PSOE y líder del PSOE andaluz se ha pronunciado sobre este asunto a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Córdoba tras participar en un acto de entrega de llaves de viviendas junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

En concreto, a Montero le han preguntado por la información según la cual la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha detectado anomalías en los contratos adjudicados por 8,4 millones de euros por la empresa pública Red.es a Juan Carlos Barrabés, empresario investigado en el 'caso Begoña Gómez', observando una "gran opacidad" en el proceso de contratación, como parte de las pesquisas que la Fiscalía Europea (EPPO) lleva a cabo sobre este extremo por la posible afectación a fondos europeos.

La ministra de Hacienda ha puntualizado al respecto que "en realidad no es la Intervención del Estado, aunque sí los interventores que están trabajando para la Fiscalía Europea", quienes han detectado dichas anomalías, y en todo caso ha apuntado que "desconoce bastante del informe ni en qué términos ni de qué manera" se ha materializado.

Dicho esto, la vicepresidenta primera ha aprovechado para remarcar que "desde el Gobierno, como hemos dicho en todas estas ocasiones, estamos convencidos de que al final la luz se arrojará sobre todas las sospechas que algunos de manera electoralista, mentirosa, interesada, quieren lanzar sobre el entorno del presidente" Pedro Sánchez.

En esa línea, Montero ha remarcado que en el Ejecutivo tienen "mucha tranquilidad y confiamos en la justicia, y lo hacemos a pesar de que hay singularidades en los procedimientos" judiciales "que a todos nos llaman la atención, también a los juristas", según ha apostillado para concluir augurando que, "siendo inocente" la mujer de Sánchez, "al final se hará la luz y, por tanto, la verdad se terminará imponiendo".