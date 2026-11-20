JAÉN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha sostenido este viernes que, en el debate 'cara a cara' de este pasado jueves, "ganó la buena política" que, en su opinión, representa el secretario general del PSOE y candidato a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como se ha mostrado confiada en que su partido está protagonizando una "remontada" hacia la "victoria" en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Así se ha pronunciado la dirigente socialista en una atención a medios en Jaén, a preguntas de los periodistas sobre el debate que este pasado jueves enfrentó a Pedro Sánchez con el líder y candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, en el marco de la campaña electoral de los comicios del 29N.

Montero ha comentado que en el PSOE están "muy satisfechos con el desarrollo" de dicho 'cara a cara', porque su "candidato presidente puso en valor el proyecto de país" que "tiene en la cabeza", según ha valorado antes de agregar que Pedro Sánchez "sabe perfectamente cuáles son las políticas que han sido más importantes para que hoy España sea el país que más crece de las economías avanzadas".

Además, ha apuntado que "el Estado del bienestar forma parte del ADN" de Pedro Sánchez, quien, a su juicio, explicó "muy bien" en el debate "por qué se han priorizado todas las políticas dirigidas a la gente, a la mayoría social, y cuáles han sido los resortes que nos han permitido avanzar en derechos, en libertades y en toda la capacidad del reconocimiento de que la mayoría social se tiene que abrir camino desde las políticas públicas".

De otro lado, según ha opinado Montero, el líder del PP "no habló de proyecto de país, porque lo quiere ocultar, o simplemente porque no lo tiene", y que además fue "faltón en su estilo", y se dedicó a trasladar "bulos" y "mentiras".

La líder del PSOE-A ha denunciado al hilo de ello que "toda la estrategia del Partido Popular" no se ha basado en "dar una oferta de país, en tener respuestas distintas a lo que los socialistas y el Gobierno progresista" han ido dando, sino que "su único objetivo es quitar a Sánchez" del Palacio de la Moncloa.

De esta manera, Montero ha considerado que en el debate se vio "muy claro el contraste de dos modelos de sociedad, de liderazgo y de la forma de entender la política", y en esa línea ha defendido que los socialistas entienden "la política con argumentos", mientras que el PP la concibe "desde la falta de respeto, la mentira, el bulo", y ha concluido que, en el debate, "lo que ganó fue la buena política frente a esa mala educación".

Así, Montero ha sostenido que en el 'cara a cara' se pudo ver a "un presidente del Gobierno que sabe lo que tiene que hacer" con el país, que "hace balance de todas aquellas cosas que marcan la ruta correcta, pero que también profundizó en aquellas políticas que todavía tenemos que recorrer, en la que el Gobierno no ha avanzado", a su criterio, "lo suficiente para que podamos darnos por satisfechos".

También ha señalado que Sánchez "no iba a entrar en la bronca, en el fango" en dicho debate, porque desde el PSOE consideran que "los ciudadanos están bastante aburridos y hartos de esa política del ruido que impide escuchar realmente las propuestas".

"Creo que los ciudadanos estamos cansados de que las mentiras se abran camino con total impunidad, de que la política vaya por unos derroteros que no tienen nada que ver con el espíritu de convivencia, de diálogo, de entendimiento que perseguimos para nuestro país", ha continuado Montero, que ha puesto de relieve además que Pedro Sánchez "ofertó al PP hasta cuatro pactos, tendió la mano hasta en cuatro ocasiones en aquellos retos de país más importantes que tenemos respecto al blindaje de las pensiones, el cambio climático, la lucha contra la corrupción" y "todo aquello que nos permite como país ser más grande".

La líder socialista ha criticado que Feijóo "no aceptó ninguno" de dichos pactos, y "se mantuvo en esa política de atropello, de no dejar hablar y, sobre todo, de darle una agresividad a la política que, desde luego, rechazamos" desde el PSOE, que apostó así por "tener un debate razonable y razonado".

"Se trata de que aquellas personas indecisas, que todavía a estas alturas no tienen decidido su voto, puedan ver efectivamente cuál es nuestro concepto de la política, que es la de hablar, dar argumentos, dialogar y, en definitiva, proporcionar evidencia para que los ciudadanos decidan qué dirigentes tienen más capacidad para poder orientar a este país en los próximos cuatro años".

"Y creo que en esto no hubo color", ha sentenciado Montero antes de agregar que, "frente a alguien que, con los bulos, con la mentira, con la política agresiva, se inventa los argumentos", hubo en el debate "un presidente del Gobierno que reconoció aquello que todavía no hemos terminado realmente de hacer efectivo y de profundizar, pero que, por otra parte, rindió cuentas, porque este país tiene que tener mucho orgullo de todo lo que ha conseguido en estos últimos años, de su posición internacional y del crecimiento económico que está trayendo bienestar con unas políticas públicas de avance, de innovación y no de recortes como proponía el Partido Popular".

"REMONTADA" SOCIALISTA

Por otra parte, a preguntas de los periodistas sobre el desarrollo de la campaña, la también vicesecretaria general del PSOE federal ha manifestado que su partido está en una "remontada" según lo que perciben "en la calle, en sus actos políticos", en los que perciben "esperanza, ilusión, ganas por parte de la militancia, de los simpatizantes" y, "en general, por parte de la gente de progreso".

"Por tanto, cuanto más se acercan estas elecciones generales, más cerca estamos de esa victoria y de esa remontada", según ha afirmado Montero, quien ha defendido que, para ello, "todos los instrumentos cuentan", tanto los debates como los actos públicos y las entrevistas "con sus diferentes formatos", aunque algunos sean "bastante criticados por parte de la derecha y la ultraderecha", según ha apostillado.

La secretaria general del PSOE-A ha opinado que "todo eso contribuye, sobre todo, a llegar a todos los públicos" a los que quieren "llegar, a las mujeres, a las personas mayores, a los jóvenes, a los varones que no tienen decidido todavía su voto".

"En definitiva, yo creo que estamos haciendo dignidad de la política", y, "en los tiempos que corren, jugar esa baza es algo muy importante, que a la postre los ciudadanos lo van a reconocer", ha continuado Montero desde la premisa de que "las personas rechazan todo aquello que genera ruido, que son mentiras", y ha concluido proclamando que, "cuanto más nos acercamos al 29 de noviembre, más próximas tenemos la remontada y la victoria" en las elecciones, ha finalizado la vicesecretaria general del PSOE federal.