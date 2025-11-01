Montero sobre cribados: "Es inadmisible que algunos intenten relativizar la vida, aunque sea de una de nosotras"

SEVILLA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha considerado sobre los casos relacionados con el programa de cribado del cáncer de mama en Andalucía que es "inadmisible que algunos intenten relativizar la vida, aunque sea de una de nosotras".

En un acto en Sevilla de Memoria Democrática con motivo del Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura, Montero ha dicho que "cualquier programa que defienda nuestra vida es importante".

"No se puede banalizar las consecuencias que tiene algo que no se puede titular de fallo porque es el colapso que tienen nuestros servicios públicos con motivo de la falta de apuesta, de la privatización, del modelo distinto que no apuesta por políticas públicas de este PP", ha dicho.

Según Montero, "nos parece indignante que se pueda trasladar que, total, si se trata de no sé cuántas vidas". "No, una sola justifica un programa, una sola justifica un sistema sanitario de calidad que permita que nos sintamos seguras y nuestros compañeros seguros ante la enfermedad, que es la vulnerabilidad del ser humano", ha incidido.

Así, ha añadido que "si la ciencia puede curar, todos y todas tenemos derecho a que se prevenga nuestra enfermedad y a que se cure". "No hay justificación alguna para que esto no ocurra", ha finalizado.