Montero critica la "espantada" de Moreno del Parlamento para "no contestar" y su actitud de "víctima": "Ya no cuela"

SEVILLA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha criticado este viernes la "espantada" que, según sus palabras, protagonizó este pasado jueves el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), al abandonar la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento antes de terminar su turno de respuesta al portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, y ha instado al también líder del PP-A a que "deje de hacerse tanto la víctima", porque esa actitud "ya no cuela".

Así se ha pronunciado la también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda en una atención a medios al inicio de una visita al solar del antiguo cuartel de Artillería 'Daoiz y Velarde' de Sevilla, y al hilo de dicho comportamiento de Moreno, que justificó su renuncia a completar su turno de respuesta al portavoz de su grupo, el PP-A, por el "espectáculo" que, según criticó, estaban dando los diputados socialistas, que desde sus escaños le reclamaban en ese momento el cese del alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce (PP), por supuestos acosos sexuales que le atribuirían algunas mujeres.

María Jesús Montero ha tachado de "vergonzoso" ese gesto de Moreno y ha considerado que le "caracteriza" como dirigente político, y ante la acusación que dirigió el presidente de la Junta acerca de que "ordenaba" a los parlamentarios del PSOE-A generar "bronca" en la Cámara, la dirigente socialista ha aludido a las ruedas de prensa que ofrece la consejera portavoz de la Junta, Carolina España, tras cada reunión semanal del Consejo de Gobierno.

Ha criticado que, en vez hablar "de proyectos andaluces" o de lo que ha aprobado el Gobierno de la Junta, la portavoz se dedica "cada miércoles a atacar" a su "persona". Además, ha calificado de "violencia política" el modo como se conduce en el Pleno del Parlamento el portavoz de los 'populares', con "un odio, un rencor, una forma de enrarecer el debate público necesario que se tiene que producir en el Parlamento" que a ella le "recuerda", según ha añadido, "la actitud" que tuvo el pasado miércoles el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Pleno del Congreso de los Diputados en respuesta a la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"El señor Moreno Bonilla aparenta tener cara de bueno, pero sigue a pies juntillas lo que hace el señor Feijóo y el resto del PP, que es permanentemente agredir al adversario político", al que "consideran un enemigo", según ha abundado Montero, que ha criticado que el presidente de la Junta pretenda "reprocharle" a ella que haya ciudadanos en Andalucía que "no tienen pediatra" en la sanidad pública o jóvenes que no tienen acceso a la vivienda.

RECLAMA "EXPLICACIONES" A MORENO POR VARIOS ALCALDES

Además, la líder socialista ha señalado que Moreno "no ha explicado" aún "qué piensa hacer con el alcalde de Estepona" (Málaga), José María García Urbano, que "está denunciado por una violencia machista y sigue desarrollando sus funciones y sigue en el Partido Popular", mientras que, en cambio, el presidente del PP-A "se dedica a criticar a un compañero --en alusión al socialista Francisco Salazar-- que ha dado un paso atrás" ante una "información de prensa" que "era general" y que "decía que podía tener comportamientos inadecuados", sin que se hubiera formalizado una denuncia contra él por los "canales oportunos", ha puesto de relieve.

También ha criticado a Moreno por "ni siquiera haber abierto expedientes" a dicho alcalde y al de Algeciras, cuando se han conocido mensajes de Whatsapp --ha abundado-- que "son vergonzantes y son indicios claros, sólidos, de que se está produciendo cuanto menos un acoso" a unas personas.

En esa línea, Montero ha criticado la "doble moral" del presidente del PP-A, y que dé "una espantada" del Pleno argumentando que "la bronca en el Parlamento andaluz le impide hablar", cuando "nosotros estamos en el Congreso de los Diputados permanentemente sujetos a una violencia del Partido Popular" que se ve "en cada sesión de control", y pese a ello "contestamos a las preguntas porque rendimos cuenta los ciudadanos", y "no nos permitimos el lujo de salir corriendo hacia otro lado", según ha remarcado.

La también vicesecretaria general del PSOE ha instado a Moreno a aclarar igualmente "qué va a hacer con la alcaldesa de Marbella" (Málaga), Ángeles Muñoz (PP), "cuyo patrimonio, según la justicia, es fruto del narcotráfico; es decir, del sufrimiento, de la vida, incluso, de miles de jóvenes que están enganchados a la droga".

Tras criticar que el PP "habla de nosotros", de los socialistas, y "nunca de los casos de corrupción que tiene" en su propio partido, también se ha preguntado por qué Moreno "no explica por qué los interventores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) fueron cesados cuando alertaron de que se podría estar produciendo unas irregularidades en el manejo de fondos públicos" y "menoscabo" en los mismos, y "por qué mantiene a imputados en cargos públicos", en alusión, por ejemplo, a la actual directora gerente del SAS, Valle García.

DEFENSA DEL "CÓDIGO ÉTICO" DEL PSOE

En ese punto, la dirigente socialista ha presumido de que en el PSOE, "cuando conocemos", incluso con un simple "indicio", que "un compañero puede haber cometido una conducta de corrupción o irregular, lo apartamos", mientras que, según ha contrapuesto, los 'populares' "lo que hacen es que cesan a aquellos que lo denuncian o que tienen la potestad de controlarlo".

Así, ha subrayado que en el PSOE, en virtud de su "código ético" y de su "cultura como organización", no van a "consentir que, en ningún caso, las mujeres sean víctimas ni de acoso, ni, por supuesto, de violencia, ni siquiera de comportamientos que puedan ser poco presentables o inapropiados".

"Ya quisiera yo que el Partido Popular tuviera la misma contundencia", ha añadido la dirigente socialista antes de exclamar que "ya está bien de estar permanentemente criticando a aquellos que estamos actuando con contundencia, que no vamos a dejar pasar una dentro de nuestra organización respecto al comportamiento de las mujeres o de la corrupción, mientras que ellos --en alusión a los 'populares'-- tapan, ocultan, son cómplices de comportamientos que implican violencia hacia las mujeres".

De igual modo, ha acusado a los 'populares' de practicar una "corrupción sistémica", al "no apartar a los que cometen esos delitos o esas irregularidades", e incluso al "cesar a los que avisan de que se están cometiendo esos delitos", ha aseverado Montero, que ha advertido de que eso "mina las instituciones".

Dicho esto, ha señalado que "lo que tiene que hacer" Juanma Moreno es "no hacerse tanto la víctima, no parecer siempre el agraviado, que eso ya no cuela, y dar explicaciones de Estepona, de Algeciras y de Marbella, por no hablar de Almería y de otros casos de corrupción que está estudiando la justicia por un importe de 1.500 millones que están bajo sospecha de que se hayan adjudicado irregularmente", ha zanjado.