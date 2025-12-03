Montero dice que "no cree" que se compre el libro de memorias del rey Juan Carlos

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (1i), visita la Estación Biológica de Doñana (EBD), perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En la Estación Biológica de Doñana-CSIC. A 3 de - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado este miércoles que "no cree" que vaya a comprar el libro de memorias del Rey emérito, Juan Carlos I, que se publica en España este miércoles, unos días después de que se conmemorara el 50 aniversario de su proclamación como monarca en noviembre de 1975.

A la vicepresidenta primera del Gobierno le han preguntado por este libro en una atención a medios durante una visita a la sede de la Estación Biológica de Doñana en Sevilla.

A la pregunta de si se comprará el libro de memorias del padre de Felipe VI, María Jesús Montero ha respondido que ella se queda "con las palabras de la Casa Real" tras el vídeo difundido en redes sociales esta semana en la que el propio Juan Carlos I pide a los jóvenes apoyo para su hijo en su tarea de reinar.

Así, la vicepresidenta ha dicho que no le parece "oportuno" y considera "un despropósito esta cuestión". "Y creo que, en consecuencia", así "actuaré", por lo que "no creo que lo compre", y tampoco sabe si se lo leerá, ha comentado entre risas María Jesús Montero respecto al libro de Juan Carlos I cuando ya se despedía de los periodistas, añadiendo que tiene mucho trabajo.