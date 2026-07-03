Montero garantiza que PSOE-A será "freno a retrocesos" del pacto de Moreno y la "ultraderecha": "No le saldrá gratis"

1101665.1.260.149.20260703192532 La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista, María Jesús Montero, interviene ante el Comité Director, que se celebra en la localidad sevillana de Dos Hermanas. A 3 de junio de 2026 en Dos Hermanas, Sevilla (Andalucía, España). El PSOE - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha garantizado este viernes que su partido será un "freno a los retrocesos" en derechos, libertades, en los servicios públicos y en la democracia que conlleva el pacto suscrito entre el PP-A de Juanma Moreno, recién reelegido presidente de la Junta, y la "ultraderecha" de Vox.

"Los andaluces, desde luego, que van a tomar buena nota de todo lo que está ocurriendo porque no es gratis meter a la ultraderecha" en una institución como el Gobierno andaluz, según ha manifestado Montero durante su intervención ante el Comité Director del PSOE-A, celebrado en Dos Hermanas (Sevilla).

Montero ya ha marcado hasta estrategia de cara a las elecciones autonómicas de dentro de cuatro años: "Nos tenemos que conjurar desde ya para que el PSOE-A sea claramente el vencedor de las elecciones en Andalucía", aprendiendo de todo aquello que haya funcionado y corregir toda la parte que "nos permita presentarnos como una opción".

Para Montero, el acuerdo entre PP-A y Vox "vergonzante, del lío, hecho con nocturnidad y con alevosía", es el hecho político que va a definir "al conjunto de la legislatura", lo que "cambia todo", empezando porque se acabó ese "el personaje y la marca Juanma, saliendo a la luz el verdadero Moreno Bonilla, que es elegido presidente tras un debate de investidura tramposo" en el que no se informó de ese acuerdo entre populares y la "ultraderecha".

Ha alertado de que Andalucía va a contar con el primer gobierno "con personas de la ultraderecha desde la dictadura franquista", lo que es un "insulto al autogobierno". Ha puesto el acento en que el de Andalucía es "el pacto más completo" de todos los que el PP ha hecho con Vox en comunidades autónomas: "Contiene todo lo que los demás han ido arrancando y, además, elementos nuevos que se ponen por primera vez plasmados en un papel".

Para la dirigente del PSOE-A, Juanma Moreno "no ha peleado" y se ha "rendido" ante la "ultraderecha" porque ha querido "ir rápido", "no por que le preocupara la gobernabilidad de Andalucía", sino por el "desgaste" de su imagen. Ha añadido que el pacto se ha llevado "por delante el disfraz y la careta que Moreno Bonilla ha tenido durante todo este periodo previo en donde, lejos de ser un dirigente que podía impulsar el diálogo o la moderación, ha ido al dictado de las mismas políticas que en el resto de España se están practicando por la derecha, de desmantelamiento y de deterioro de los servicios públicos para su posterior privatización, o de falta de reconocimiento de los derechos y las libertades que el Gobierno de España va conquistando".

"Estaba dispuesto a cualquier cosa para mantenerse en el sillón", ha añadido María Jesús Montero, quien ha insistido en su preocupación por lo que suponen las 150 medidas incluidas en el acuerdo entre PP-A y Vox y que conllevan "que los contravalores de la derecha y la ultraderecha vayan ganando terreno".

Se ha referido al término "prioridad nacional" y a las contradicciones de Juanma Moreno al respecto, ya que ha acabado aceptándolo pese a que en la pasada campaña dijo que era "ilegal": "La prioridad nacional no es ni más ni menos que la segregación de los seres humanos" por "raza, procedencia o lo que sea". "A mí me da pavor", ha dicho Montero, apuntando que ello supone "que algunos seres humanos dispongan de menos oportunidades que otros por razones que todavía no se han explicitado".

"En definitiva, que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, unos con plenos derechos y otros con derechos reducidos, y en el futuro, veremos si con algún derecho residual", ha señalado Montero, que ha garantizado que el PSOE-A va a "combatir por tierra, mar y aire" esas situaciones, porque "los seres humanos tenemos derecho a la dignidad con independencia de dónde vengamos, de nuestro color de piel o de nuestra orientación sexual".

Ha mostrado también su preocupación por el concepto de la mujer que se contempla en el pacto, "como sujetos que damos a luz o no" y con una "protección paternalista que haga que si no lo tenemos claro, nos pensemos dos veces el hecho de tener o no tener un hijo cuando las circunstancias así lo plantean".

Ha querido trasladar un "mensaje de esperanza a todas las mujeres que vivimos en Andalucía y en España, y es que el PSOE va a estar izando la bandera de la igualdad hasta que consigamos conquistar nuestro último derecho", y "no vamos a dar ni un solo paso atrás en materia de igualdad". "Está todo trufado del diseño tradicional de familia clásica", ha denunciado Montero también sobre el pacto PP-Vox.

Ha manifestado que el PSOE-A irá desgranando en los próximos meses sus políticas e iniciativas frente a ese acuerdo de la derecha y la "ultraderecha", en defensa de "nuestros valores y derechos".

"Nosotros trajimos la democracia y el autogobierno a nuestra tierra y quiero decir desde ya que nosotros vamos a devolver el autogobierno y también la democracia al conjunto de los andaluces", ha señalado Montero.

MOMENTO "DIFÍCIL"

De otro lado, durante su intervención, Montero se ha referido al "momento difícil" que se vive en el PSOE por los casos que están en los tribunales, y "es normal sentir cierta tristeza porque un partido como el nuestro tiene que ser intolerante ante las desviaciones de la legalidad que, presuntamente, pudiera haber representado algún compañero". "Cuando alguien falla, a nosotros como colectivo nos duele más que a nadie, nos sentimos peor que nadie", ha dicho.

No obstante, ha querido dejar claro que el PSOE "es mucho más que el error de una persona, es un partido fuerte, resiliente, que sabe levantarse ante cualquier golpe, que no somos lo que han hecho unos pocos, sino que somos los que hemos construido colectivamente cientos de miles de militantes durante más de 147 años de historia".

"Y tenemos que ser ejemplares y tenemos que pedir perdón, tenemos que actuar con contundencia como ha hecho nuestro partido", expulsando a los que han protagonizado esas conductas, poniendo toda la información a disposición de la justicia, renovando responsabilidades y reforzado los propios controles internos, según ha señalado Montero.

Ha manifestado que no van a permitir que "casos localizados con nombre y apellido se conviertan en una causa general contra nuestro partido, contra nuestras siglas y contra lo que representa el socialismo en España", y menos aceptar "lecciones" de un partido como el PP, con los casos de "corrupción" que ha tenido, como la 'Gürtel' o la 'Kitchen'.