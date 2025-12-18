Montero hace balance del año con Ejecutiva del PSOE-A subrayando "objetivo prioritario" de 2026 "recuperar" la Junta

La secretaria general del PSOE de Andalucía y vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este jueves en Sevilla antes de reunirse con la Comisión Ejecutiva Regional de su partido. - EDUARDO BRIONES/EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves, antes de reunirse con la Comisión Ejecutiva Regional de su partido, que "el objetivo que tenemos planteado prioritario para el año 2026 es recuperar la Junta de Andalucía" con el propósito que ha explicitado de propiciar así "la igualdad de oportunidades, una sanidad universal y una educación al alcance de todos".

Con el referente de las políticas que despliega el Gobierno de España ha considerado que en paralelo "requiere de un Gobierno autonómico socialista que permita también remar en la misma dirección".

La también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda ha asegurado que su partido "está trabajando" para que a la población andaluza le llegue el mensaje de "la necesidad de dar un nuevo impulso a unos servicios públicos", a los que ha retratado "maltratados por el Gobierno de Moreno Bonilla".

En esa comunicación con el electorado ha blandido la oferta socialista como "la mayor garantía de igualdad para el conjunto de los ciudadanos", en declaraciones a los medios de comunicación en la sede regional antes de sentarse con la dirección de los socialistas andaluces para presentarles su informe del ejercicio una vez que en febrero de este año asumiera las riendas de la organización tras el Congreso Regional.

Ha asegurado que entre "varios mensajes" que quería transmitirles está el de que "hay mucho camino por delante", aunque de igual forma ha asegurado que "este año ha sido muy positivo para toda la organización y para la ciudadanía en Andalucía".

La también vicesecretaria general del PSOE quiere que en las elecciones al Parlamento de Andalucía que se convocarán en el primer semestre de 2026 "los ciudadanos tienen que saber que su voto es imprescindible" por cuanto les ha planteado que "estamos debatiendo si queremos una sanidad universal con tiempo de demora que nos permitan atender nuestras enfermedades".

De la misma forma ha vinculado el futuro de "una universidad pública bien financiada" y que siga siendo en ese sentido una herramienta para que "den un salto adelante en el escalón social" los hijos de familias trabajadoras, o para promover un modelo de vivienda que no comporte "hipotecar el salario para todo el mes", exigen igualmente que "el Partido Socialista vuelva a gobernar los servicios públicos".

Ha sostenido Montero en este sentido que la fortaleza socialista descansa sobre el hecho de que "cree firmemente, está convencido" de que unos buenos servicios públicos "son la mejor herramienta para dar concreción a la igualdad de oportunidades", con el matiz añadido de "la mano, cómo no, de un Gobierno de España" en manos socialistas.