Montero insta a Moreno a elegir entre "especuladores" y jóvenes y a no comportarse como "un tertuliano" sobre vivienda

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, pregunta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha emplazado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), a elegir entre los "especuladores" y los jóvenes, y a no limitarse a comportarse como "un tertuliano" en materia de vivienda cuando la administración autonómica cuenta con "competencias exclusivas" al respecto.

Así lo ha señalado la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz durante su intervención en la sesión de control al Gobierno de Moreno, en la que ha centrado en la vivienda su pregunta al presidente, a quien, no obstante, ha comenzado reprochándole que, un año después de que estallase "la crisis del cribado de cáncer de mama, ni las mujeres" afectadas ni el Parlamento andaluz han "conocido las consecuencias" de esta "tragedia", ni la Junta ha "reconocido la responsabilidad patrimonial a la que están obligados".

Dicho esto, la dirigente socialista ha afeado a Moreno que "la juventud andaluza tiene comprometido su proyecto vital por las acciones" y "omisiones de las políticas que su Gobierno practica, especialmente agresivas e insensibles con la mayoría social, particularmente en vivienda y en educación, que ha puesto en jaque a toda una generación".

Ha agregado que "el desahucio de Mari Carmen" Abascal en Madrid "ha sacudido la conciencia social, ciudadana, también política" en España, y "ha puesto de manifiesto que el problema de la vivienda es una emergencia social y, como tal, hay que abordarla".

Frente a ello, ha criticado que Moreno abogue por "que actúe el mercado", y le ha emplazado a aclarar "por qué el precio de la vivienda en Andalucía ha subido un 75% frente al 65%" que lo ha hecho en el conjunto de España, y "por qué el precio del alquiler ha subido en Andalucía un 72% frente al 44% de España".

"¿Nos puede decir por qué ha subido el módulo VPO un 40% en Andalucía?", por su exclusiva decisión", ha seguido espetando Montero a Moreno, a quien ha advertido además de que "no es un tertuliano", sino "el presidente del Gobierno de Andalucía", por lo que no se debe limitar a acudir al Parlamento "a describir una realidad simple y llanamente a hacer como hacen los comentaristas de prensa".

La líder del PSOE-A ha afeado al presidente de la Junta que "la única política que piensa practicar ante el fallo del mercado de la vivienda es más mercado", y apuesta por "construir vivienda, que haya un volumen superior de vivienda, que ya se equilibrará la oferta y la demanda".

Montero ha agregado que Moreno quiere así aplicar "la 'receta Aznar'", y al hilo le ha advertido de que, desde el año 1997 hasta el 2007, en España "se construyeron seis millones de viviendas", y ocurrió que "se duplicó el precio de la vivienda, se multiplicó por 2,5, y se cuadriplicó el precio del suelo".

De este modo, la portavoz socialista ha indicado al presidente que debería "tener claro" que "hay que intervenir el mercado para que la vivienda deje de ser un producto especulativo y se convierta en un bien social que sea garantía del derecho de la gente a vivir bajo un techo".

Además, ha afeado a Moreno que su gobierno "ha dejado de ejecutar 1.600 millones de euros en vivienda que hubieran dado lugar a 10.000 nuevos hogares", tras lo que ha emplazado al presidente de la Junta a posicionarse "del lado de los especuladores o de los jóvenes y los trabajadores", porque "gobernar, aunque a usted no le guste, es elegir", le ha espetado.

LA VÍSPERA DEL DEBATE SOBRE LOS DECRETOS EN EL CONGRESO

De igual modo, ha preguntado a Moreno "qué van a hacer los diputados" andaluces del PP este viernes en el Congreso a la hora de votar para la posible convalidación o derogación de los dos decretos que en materia de vivienda aprobó este pasado martes el Consejo de Ministros.

Montero ha preguntado al también presidente del PP-A si los diputados 'populares' andaluces "van a votar a favor de decretos leyes" para que "no se repitan los desahucios como el de Mari Carmen, y por otra parte, ir produciendo cambios estructurales para regular el mercado", y ha concluido criticando que Moreno "le echa la culpa a la ley estatal del Gobierno de Sánchez" en relación al precio de la vivienda cuando el presidente de la Junta "no la aplica en Andalucía".

En su réplica, Moreno ha reprochado a Montero que "tiene la cabeza en Madrid, y por eso habla de lo que van a votar los diputados en el Congreso", así como le ha respondido que "la mayor parte de las políticas de vivienda son plurianuales, por lo que "se habla de fondos que son comprometidos y fondos que son aceptados, que están impulsando promociones, ayudas y actuaciones que se encuentran en ejecución y cuya certificación se va realizando conforme a los distintos hitos".

Además, Moreno ha criticado "el plan de vivienda de Montero-Sánchez" en Andalucía, donde los socialistas "estuvieron diez años, una década entera" gobernando "sin impulsar promociones de vivienda", según ha denunciado el presidente, que ha criticado además que aquellos anteriores gobiernos socialistas "no pagaron la ayuda a promotores ni a los compradores de VPO, y no pagaron las ayudas a los alquileres, que eran 40 millones de euros".

SOBRE EL DESAHUCIO DE MARI CARMEN

También ha espetado a Montero que anteriores gobiernos del PSOE-A "no hicieron nada para los jóvenes", y respecto al desahucio de Mari Carmen Abascal, Moreno ha llamado la atención acerca de que uno de los decretos aprobados por el Gobierno esta semana señala a esta octogenaria como "víctima de una legislación machista y retrógrada, procedente de una dictadura y de la especulación más voraz".

En ese punto, Moreno ha puesto de relieve que a dicha mujer "la ha desahuciado la Ley de Arrendamientos de 1994", cuando era presidente del Gobierno "un insigne socialista" como Felipe González, según ha subrayado el presidente de la Junta, que ha preguntado entonces a Montero si está "llamando retrógrado y machista a aquel Gobierno socialista".

"Yo entiendo que ustedes no quieren al señor González por ningún lado, pero de ahí a llamarlo 'franquista' y 'especulador' me parece bastante grave", le ha agregado Moreno a Montero, a quien también ha reprochado que "la vivienda ha escalado al primer puesto de la preocupación de los españoles" en la etapa de gobierno de Sánchez, cuando "antes ocupaba el puesto número 15", le ha puesto de relieve.