Montero mantiene su "confianza" en Zapatero y "no tiene duda" de que aclarará al juez la "procedencia" de las joyas

Archivo - La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero (i), en un acto público junto al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (d). A 14 de mayo de 2026, en Cádiz (Foto de archivo). - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE federal y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha señalado este martes que sigue "manteniendo la confianza" que ha manifestado sobre el expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y no tiene "duda" de que aclarará al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama lo que éste le pregunte en relación a la "procedencia" de las joyas que fueron intervenidas por la Policía Nacional en el despacho del expresidente.

En una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, la secretaria general del PSOE-A se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas al día siguiente de que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, haya citado a declarar como investigadas a las hijas del expresidente Zapatero, Alba y Laura Rodríguez, el próximo 30 de noviembre.

Asimismo, Calama ha comunicado a Zapatero en un auto que "en el plazo de tres días puede aportar al órgano judicial toda la documentación que tenga en su poder en relación con las joyas" que fueron intervenidas por la Policía Nacional en el despacho del expresidente.

Montero se ha hecho eco de ese plazo de tres días que le ha dado el juez a Zapatero y se ha declarado "convencida" de que el expresidente, "en los juzgados, que es donde él dijo que en primera instancia quería dar traslado de esta información, dará cuenta de la trazabilidad de esas joyas que se encontraron en su despacho".

La líder del PSOE andaluz ha comentado que dichas joyas "han sido objeto durante todos estos días de muchas especulaciones, cuando el presidente --en referencia a Zapatero-- ha trasladado que tenía muy bien determinado su origen, y tenía muy bien determinado de dónde procedían".

"Yo desconozco esa información porque sólo la tiene él, y la quiere dar en primera instancia en los tribunales, pero donde tenía tres meses" de plazo ahora "tiene tres días", ha continuado exponiendo Montero, quien ha incidido en señalar que no tiene duda de que, en ese periodo de tiempo, Zapatero "aclarará aquello que el juez le cuestione respecto a esa procedencia" de las joyas. "Y a partir de ahí podremos hacer alguna valoración", ha puntualizado la vicesecretaria general del PSOE para finalizar.