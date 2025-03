Montero pide explicaciones a Moreno por contratos del SAS y Bendodo denuncia uso de TC como "túnel de lavado" de los ERE

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reclamado este miércoles desde el Congreso de los Diputados al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que dé explicaciones sobre el asunto de los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), mientras que el diputado del PP Elías Bendodo ha acusado al Ejecutivo nacional de utilizar el Tribunal Constitucional (TC) como "túnel de lavado" de la sentencia del caso de los ERE irregulares.

En la sesión de control al Gobierno, Bendodo ha iniciado su pregunta a la vicepresidenta primera exponiendo que la Audiencia Provincial de Sevilla "acaba de pronunciarse diciendo que las sentencias del Tribunal Constitucional sobre los ERE son contrarias al derecho y a la lucha contra la corrupción". "Eso les pasa a ustedes por forzar al Constitucional y utilizarlo como túnel de lavado de los ERE", ha añadido el diputado del PP, quien ha pedido a Montero que diga si se sigue sintiendo "orgullosa de que la relacionen con todos los condenados por los ERE".

"Hay que tener poco respeto por la justicia para llamarle al Tribunal Constitucional túnel de lavado; ¿pero cómo se puede decir esta expresión en esta Cámara?", ha respondido Montero acto seguido a Elías Bendodo, reprochando al PP que cada vez que habla de la justicia, "hablan del cáncer del Estado de Derecho, de túnel de lavado, y hablan de todo aquello que desprestigia a las instituciones que ustedes denostan".

Asimismo, la vicepresidenta primera ha sacado durante su intervención el tema de los contratos de emergencia del SAS (que el PSOE-A ha denunciado en los tribunales), apuntando que Moreno y el propio Bendodo tienen que "dar explicaciones". Ha explicado que en el escrito de personación de la Junta de Andalucía en los juzgados de algunas provincias se recoge que se "ha podido producir, respecto a la gestión del SAS, un posible menoscabo de fondos públicos".

"Ha dicho el Gobierno andaluz que durante la etapa en la que usted estaba en ese Gobierno se ha podido producir un presunto menoscabo de fondos públicos; ¿pueden explicar, señor Bendodo, de qué se trata?", ha planteado Montero al diputado del PP.

Asimismo, ha señalado que el Gobierno andaluz del PP-A tiene "imputados a tres gerentes del SAS" y se acaba "de cesar" al director económico-administrativo, además de a la interventora general de la Junta. "Están cesando a todo aquel que tuvo alguna relación con los presupuestos del SAS", ha señalado la vicepresidenta, quien ha insistido en plantear si el Ejecutivo andaluz va "a explicar qué es lo que ha ocurrido para que se haya personado y para que haya en este momento una clara duda sobre la gestión que se ha podido hacer en el departamento que más dinero maneja".

De otro lado, María Jesús Montero ha aconsejado a Bendodo que esté pendiente de lo que va diciendo el cantante José Manuel Soto "por los diferentes programas de televisión, porque directamente está atacando a la Consejería de Presidencia", de la que él fue titular en el Ejecutivo andaluz.

Por su parte, Elías Bendodo ha vuelto a repetir, en su segundo turno de intervención, que el Gobierno está "utilizando el Constitucional como túnel de lavado de la sentencia de los ERE" y ha augurado que lo hará también para el asunto de la "amnistía" al 'procés'.

Bendodo también ha hecho referencia a las "lindezas" que la vicepresidenta dijo durante su entrevista en el programa 'Lo de Évole' emitida el domingo, como que "no sabía nada" de las "irregularidades" del exministro José Luis Ábalos, siendo ella la "número dos" del Gobierno y del PSOE. "No me lo creo; igual que lo sabía (Pedro) Sánchez, lo tapó y lo ocultó", ha dicho.