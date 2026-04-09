Montero pide a Junta que deje de "especular" sobre el accidente de Adamuz y aporte información que le compete

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero - Joaquín Corchero - Europa Press

CASARES (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha pedido este jueves al Gobierno autonómico que deje de "especular" sobre las causas del trágico accidente ferroviario de Adamuz y aporte a la comisión de investigación información de su competencia sobre cómo se gestionaron los servicios de emergencia.

En declaraciones a los medios de comunicación en Casares (Málaga), Montero ha indicado que es "muy importante que dejemos trabajar a los expertos, porque estamos hablando de temas que son muy complejos técnicamente", y ha defendido que el Gobierno de España, "durante todo este periodo, ha dado todas las explicaciones que tenía, todos los datos y todas las evidencias que ha ido recogiendo, colaborando con la comisión de investigación".

Ha insistido en que todos los datos se han puesto a disposición de la comisión de investigación, a la que "hay que dejar trabajar sin presiones".

Montero ha indicado que la Junta sí tiene que aclarar si hubo "caída" del sistema 112 que gestiona sobre servicios de emergencia y los sanitarios, y si es verdad "que los trabajadores tuvieron que tirar de su propia agenda de bolsillo para poder llamar a los servicios de emergencia". Ha señalado que es muy importante que toda esa información se traslade a la comisión de investigación.

A su juicio, "llama la atención que algunos permanentemente digan que quieren conocer la verdad, pero cuando se les piden los datos, no los proporcionen", en referencia a la Junta.

Ha apuntado que, en demasiadas ocasiones, "se está intentando sesgar el análisis de lo que ha ocurrido y hay que saberlo todo": "Qué pasó con las vías, y si hay algo que, por supuesto, podamos aprender para el futuro, o si ha sido una fatalidad en la que diversas circunstancias concurrieron para que, desgraciadamente, hayamos tenido el número de personas fallecidas y heridas que hemos tenido con motivo de este accidente".

Montero ha censurado que la Junta se dedique a "especular" sobre este trágico accidente, y no dé a la comisión de investigación los datos "que permitan ver si efectivamente todo el mundo cumplió con su cometido y pudiéramos tomar nota para evitar situaciones de este tipo en el futuro".

"Si eso no lo hace la Junta, no entiendo por qué va todo el día hablando de conocer la verdad y despliega pancartas respecto a la verdad y cuando se trata de sus competencias, se hace un silencio absoluto", ha señalado.