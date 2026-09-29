Montero pide a Moreno que los diputados del PP-A apoyen las medidas de vivienda y la Junta "no dé la nota" rechazándolas

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en rueda de prensa en el Parlamento andaluz. - PSOE-A

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha saludado los decretos leyes que han acordado este martes los socios del Gobierno de coalición --PSOE y Sumar-- aprobar en el Consejo de Ministros con medidas en materia de vivienda, y ha emplazado al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, a que los diputados andaluces del PP apoyen la convalidación de dichas medidas, así como que la Junta de Andalucía "no dé la nota" oponiéndose a las mismas.

Son mensajes que la líder del PSOE-A ha trasladado en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que ha dado "la bienvenida" a los dos decretos que tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros tras el acuerdo previo alcanzado por los socios de la coalición sobre medidas en materia de vivienda.

María Jesús Montero ha defendido que se trata de dos decretos "absolutamente imprescindibles" para, "de una vez por todas, abordar en serio el problema de la vivienda", y "además desde lo público, con la capacidad de intervenir el mercado", que "no funciona", según ha abundado la dirigente socialista, que al respecto ha señalado que los precios de la compra y el alquiler de vivienda "no pueden estar creciendo de forma descontrolada".

Tras destacar que esta nueva normativa pueda servir para que la vivienda deje de ser "un bien de especulación", ha instado "a todos los grupos políticos", y específicamente al PP, a que "se tome muy en serio todo el problema que tiene una generación que no ha podido emanciparse a pesar de sus estudios, de la mejora del empleo, de mejores oportunidades, porque el precio del alquiler compite con las rentas salariales y con todo aquello que una persona disponga para poder planificar su economía", ha agregado.

La también vicesecretaria general del PSOE federal ha sostenido que el Gobierno de Pedro Sánchez ha venido a poner sobre la mesa "una batería de medidas urgentes, ambiciosas, transversales, para defender el derecho a la vivienda", y ha destacado que entre ellas figuran "elementos tan importantes como la protección frente a los desahucios, que se amplía hasta el año 2030, la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones para que éste no compita con el derecho de los vecinos, la prohibición de la compra de 'fondos buitres' hasta el año 2028, y la prórroga de dos años en los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028".

Además, ha valorado que se ha alcanzado con Sumar un acuerdo en un segundo decreto ley "para la renovación automática de los alquileres, una cuestión muy importante para frenar la espiral inflacionista en relación con la renovación de los alquileres", según ha defendido antes de apuntar que espera que "los grupos parlamentarios tengan a bien, como ha pedido el Gobierno, que se celebre una sesión extraordinaria en el Congreso de los Diputados, a ser posible, este mismo viernes", para debatir sobre la convalidación de estos decretos, porque "este problema no puede esperar", y "los ciudadanos necesitan respuesta".

APELACIÓN A JUANMA MORENO

"Ojalá estos textos legislativos cuenten con la mayoría de los grupos de la Cámara, y podamos contar con una normativa de las más avanzadas de toda Europa que permita realmente atender lo que quiere la gente", ha continuado Montero, que ha considerado además "oportuno preguntarle" a Juanma Moreno "qué va a ser con el decreto".

En esa línea, la líder socialista ha dicho que espera que "los diputados andaluces" del PP "voten a favor de medidas imprescindibles para evitar las situaciones de desahucios como la de Mari Carmen, que permita el que empecemos a tomarnos en serio una política en la que hay que intervenir en el mercado", así como que "Andalucía no dé la nota, como ha ocurrido en otras ocasiones, estando permanentemente en la exigencia de respuesta y, posteriormente, votando en contra".

"A mí me parecería escandaloso, después de la alarma social que se ha generado, que el Partido Popular permanezca en la situación de obstrucción que lleva ejerciendo desde el principio", ha agregado Montero antes de señalar, en todo caso, que "la política de vivienda del PP está en las antípodas" de la del PSOE.

Además, y en respuesta a unas declaraciones de Moreno, ha defendido que "claro que es ideología" este asunto, y se ha preguntado si el presidente de la Junta "está de acuerdo con prohibir la compra de vivienda a los fondos buitres", o "con la renovación automática de los contratos de alquiler para que se conviertan en indefinidos".

"Si (Moreno) está de acuerdo, perfecto, que lo manifieste y que le diga al menos a sus diputados que voten a favor", ha agregado la secretaria general del PSOE-A antes de apostillar que "aquellos que hablan de ahuyentar las ideologías, algo que hace mucho la ultraderecha, es porque están claramente posicionados ideológicamente a favor de los poderosos".

También ha apuntado que si el de la vivienda es "un problema de gestión", la de Moreno al frente de la Junta "ha sido una calamidad, porque el problema es real". "Y si no es un problema de ideología, ¿cuál es el modelo de intervención del mercado que tiene el señor Moreno Bonilla?", se ha preguntado la líder socialista, quien ha llamado la atención acerca de que el presidente de la Junta "puso en valor" este pasado lunes "la colaboración público-privada, sin más, como si todo se estuviera haciendo muy bien".

"Según Moreno Bonilla, no hay nada que cambiar porque todo se está haciendo muy bien", ha criticado Montero, que en ese punto ha animado a decirle eso mismo "a los cientos de miles de jóvenes que no pueden acceder a una vivienda, o a las personas cuya renta está absolutamente hipotecada para pagar el precio del alquiler o el de la cuota bancaria".