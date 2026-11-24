La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en una entrevista para 'La Ventana Andalucía' de la Cadena SER, con Fernando Pérez Monguió. - CADENA SER ANDALUCÍA

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, se ha posicionado este martes con el expresidente de Castilla-La Mancha José Bono en el cruce de mensajes que ha intercambiado en los últimos días con el exsecretario general del PSOE Felipe González, de quien la también vicesecretaria general del PSOE federal ha señalado que "sabe que no es verdad" que su opinión pueda influir en "millones de personas", porque es "muy anecdótica" en el seno del partido que lideró.

Son declaraciones que la también exvicepresidenta primera del Gobierno y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha realizado en una entrevista en 'La Ventana Andalucía' de la Cadena SER, recogida por Europa Press, después de que Felipe González señalase este pasado lunes que si explica públicamente por qué no puede votar al actual Gobierno de Pedro Sánchez "perderán millones de votos más" los socialistas, y que no va a pedir que voten a "otros".

El expresidente del Gobierno venía así a contestar al exministro socialista José Bono, quien en un acto durante el pasado fin de semana animó públicamente a González a recapacitar su anunciada decisión de votar en blanco en las elecciones generales del próximo domingo.

Preguntada por estas declaraciones del que fuera presidente del Gobierno durante más de 13 años, María Jesús Montero ha comentado que siente "tristeza", porque "Felipe González es una persona que ha sido muy importante" en el PSOE, al tiempo que ha señalado que Bono "le respondió muy bien".

"Me quedo con la respuesta del señor Bono, en el que apeló a su compromiso militante, a su concepto de país, de Estado, y, por tanto, me voy a quedar ahí", ha dicho la líder del PSOE-A antes de apostillar que "Felipe González, cuando habla de millones de personas si hablara, sabe que no es verdad, que eso no es así", que su posición es "muy anecdótica".

A la pregunta de si cree que "debería abrirse el debate en el PSOE sobre la militancia de Felipe González" en el partido, Montero ha respondido que cree que no, porque, en su opinión, "el trabajo que ha hecho" el expresidente "de sobra justifica que siga siendo un militante" del partido.

No obstante, la 'número dos' de la dirección federal del PSOE ha dicho que, "como expresidente del Gobierno", ella se queda "con otros perfiles" que le parece que "responden mucho más a la lealtad que uno tiene que guardar a sus siglas políticas, a sus compañeros".

Montero ha añadido que ella se queda "también con las palabras que el señor González dijo cuando le preguntaron a propósito de qué tendría que decir un expresidente del Gobierno", y él "dijo que tendría que ser discreto y siempre apoyar a su partido". "Parece que esto se le ha olvidado, pero para eso estamos los demás, para recordarle que probablemente es la mejor posición que puede mantener un expresidente del Gobierno", ha añadido la líder de los socialistas andaluces.

Además, María Jesús Montero ha valorado que "ministros del primer gobierno" de Felipe González "se han decantado claramente" y de forma pública "por una posición distinta en términos de apoyo a Pedro Sánchez y al PSOE en estas elecciones generales", y también ha ocurrido así con miembros del "primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero", según ha valorado la secretaria general del PSOE-A, antes de destacar igualmente que, "en Andalucía, militantes veteranos" del partido, de los que "muchos" sufrieron "cárcel, persecución por sus ideas políticas", han dado "un paso adelante" en defensa de la actual dirección socialista.

En esa línea, Montero ha defendido que "cualquier persona que quiera al proyecto de izquierda, que sea socialista y que ame nuestras siglas, en este momento se tiene que definir claramente, porque hay mucho en juego en este país, y votar o no a una opción como el Partido Socialista significa jugarnos esos avances, esos derechos que hemos conquistado, o volver a una situación que ellos vivieron en primera persona y que no quieren recordar", ha sostenido.

AUGURA UNA VICTORIA DEL PSOE EL 29N

Por otro lado, la vicesecretaria general del PSOE ha apuntado que los datos que manejan en su partido procedentes de "encuestas propias" predicen "una victoria clara" de su formación "en la gran parte de las provincias" andaluzas, y que, por tanto, el PSOE será "primera fuerza política" en esta comunidad autónoma.

Ante el hecho de que "los restos" en el recuento de votos por provincia decanten el que se pueda lograr "un diputado más" o "menos" por cada circunscripción, Montero ha reafirmado el llamamiento "muy claro" que vienen realizando desde PSOE "desde el primer día" para que "realmente la gente vote por aquellos partidos que pueden rentabilizar su voto".

"En este caso, en la izquierda el partido que mejor convierte en escaños el voto del ciudadano es sin duda el Partido Socialista", según ha defendido en ese punto la secretaria general del PSOE-A, quien ha considerado además que el PP está "obsesionado con ganar en la provincia de Sevilla" y con su "persona", como se está viendo "en todas sus intervenciones", según ha agregado.

Montero ha dicho no tener "duda" de que el PSOE va a "ganar" en Sevilla el próximo domingo, así como en "gran parte" de las provincias de Andalucía.

Y, ante la concurrencia a estas elecciones de candidaturas a la izquierda del PSOE que se disputan posibles escaños como las de Adelante Andalucía y el Frente Amplio, María Jesús Montero ha apelado en estas elecciones a un "voto con inteligencia" en ese espacio ideológico, "para que no se pierda el resultado de ese voto y se pueda convertir en capacidad transformadora desde la izquierda para poder cambiar la vida de la gente".

De ahí el llamamiento de campaña del PSOE de apostar "todo al rojo", a las siglas del Partido Socialista, según ha continuado explicando la líder socialista, para quien "lo importante es que los ciudadanos que no tengan claro" su voto en el ámbito de la izquierda "realmente apuesten por el Partido Socialista, porque lo que cuesta tanto convertir en escaños desde esas formaciones políticas, resulta mucho más rentable" desde el PSOE y, "por tanto, se puede aprovechar mejor ese voto de izquierda de los ciudadanos", según ha defendido.

RESPUESTA A AYUSO Y A MORENO Por otro lado, a María Jesús Montero le han preguntado por la conversación que este pasado lunes el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, desveló que había mantenido con su compañera de partido y homóloga en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que ella hablarse de la "decadencia" de Andalucía en tiempos de gobiernos socialistas.

La secretaria general del PSOE-A ha criticado que Ayuso venía a disculparse con Moreno por sus palabras en un mitin en el municipio madrileño de Móstoles "si le había creado complicaciones electorales", y no "por haber despreciado" a los andaluces.

Y, en esa línea, Montero ha criticado que Moreno viniese a "justificar" a Ayuso, y se ha preguntado si es que entonces el presidente de la Junta "defiende que cuando los andaluces votan opciones de izquierda, son analfabetos, 'garrapateros', 'pitas-pitas', y cuando lo votan a él, entonces sí somos una comunidad moderna". "¿Ese qué concepto de la democracia es?", se ha preguntado la secretaria general del PSOE-A.