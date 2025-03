Montero pregunta a Moreno si ante aranceles de Trump "va a estar con los agricultores o a seguir ambigüedad" de Feijóo

JAÉN 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha preguntado este sábado al presidente andaluz, Juanma Moreno, si "ante esa política de aranceles que está amenazando el Gobierno de Estados Unidos va a estar con los agricultores de Jaén o va a seguir la ambigüedad en la que se instala el señor Feijóo".

"¿Moreno va a estar en una tierra que fabricaba coches con los productores españoles o va a seguir poniéndose de perfil para que no le roce el aire como si los ciudadanos fueran tontos y no supieran que aquel que no hace nada no merece ocupar la Presidencia de la Junta de Andalucía", ha cuestionado Montero en la inauguración del 16 Congreso Provincial del PSOE de Jaén.

Ha vuelto a lamentar el rechazo a la quita de la deuda: "Pero ¿en qué cabeza cabe que a alguien le propongan quitarle la mitad de su deuda, ahorrarse 1.500 millones de euros en intereses y diga que no por puro interés partidista?". "Los ciudadanos de Andalucía queremos que nos bajen nuestras deudas, queremos tener más capacidad de gasto para aplicarlo en políticas públicas", ha apuntado.

"Tengo que pensar que es mentiroso que uno pida más recursos para Andalucía y luego, cuando se ponen encima de la mesa propuestas que permiten más recursos para Andalucía, como ocurrió en el Congreso de los Diputados cuando votamos hace dos meses que tuviéramos 800 millones de euros más para Andalucía, el PP y los diputados andaluces del PP votaron que no. Todo el día pidiendo dinero y votan que no", ha criticado.

Se ha referido a que "ahora que le damos la quita de la deuda, se levantan a los cinco minutos de una reunión a la que fueron por postureo, como fueron al Consejo de Política Fiscal". "Porque no se atreven a entrar al fondo de la cuestión, porque no hay argumento para rechazar lo que el Gobierno de España pone encima de la mesa", ha aseverado la ministra, quien ha reiterado que Moreno "es más genovés que andaluz, es más del dictado de Génova que del interés de Andalucía".

Ha instado a seguir trabajando para "hacer posible que la senda de progreso que llevaba esta tierra se pueda recuperar, podamos acelerarla e impulsarla", ya que, ha apuntado, "durante la etapa de Moreno Bonilla tenemos el deshonroso lujo de que Andalucía ha pasado a ser la comunidad con menor renta per cápita del conjunto de España".

Según Montero, el Gobierno andaluz es el de "la inacción", que "no tiene ambición para esta tierra, que no le interesa el desarrollo del Estatuto de Autonomía, que dice ser andalucista, pero lo que pretende, como siempre hizo la derecha, que jamás comprendió el estado de las autonomías, es frenar el crecimiento de otras autonomías y sin reivindicar la oportunidad de que consiga mayores cotas de autogobierno".

Un Gobierno andaluz que, ha dicho, "se lleva todo el día criticando lo que se hace desde otras administraciones" y que "no arrima la competencia para que se sume a la del Gobierno español", sino "todo lo contrario"; aunque "sí se apuntan los logros del Ejecutivo de España, a pesar de que votan en contra".

COMPETENCIAS

Montero ha criticado que la Junta "siempre dicen que no es su competencia aquello que los ciudadanos demandan". "A este paso, resultará que el Gobierno andaluz no debe de tener competencia, porque ni sanidad, ni educación, ni dependencia, ni la política de vivienda, ni la justicia gratuita, ni los planes de empleo son competencia del Gobierno andaluz", ha manifestado.

"¿Cuál es entonces la competencia del Gobierno andaluz? ¿Mirar al Soto a los ojos para darle una subvención para su fundación?", ha dicho la secretaria general del PSOE-A, quien ha defendido que "Andalucía no es la pandereta, el folclore y las palmas; Andalucía es mucho más que eso. Andalucía es una tierra trabajadora, que sabe que puede darle la vuelta al mapa y, por tanto, ser innovadora, con talento, con industrialización, con capacidad de seguir avanzando".

En este punto, ha instado a recuperar "el orgullo de una sanidad pública que era portada de todos los medios nacionales por la investigación, por los nuevos derechos, por la calidad de nuestro sistema sanitario". "No vamos a permitir que algo de lo que hemos conseguido con el esfuerzo de todos se lo carguen porque quieran privatizarlo", ha dicho.

También ha asegurado que el PSOE-A no va "a consentir que la universidad pública, que ha permitido en esta tierra que la gran mayoría de los jóvenes puedan acceder a estudios superiores, vayan ahora a no poder estudiar lo que quieren porque han querido suprimir aulas públicas y crear universidades privadas que son la verdadera amenaza de la clase trabajadora" y ha apuntado que tampoco van a permitir "tardar 600 días para la dependencia".

Por esto, ha esperado que Moreno aproveche la reunión interparlamentaria del PP este sábado en Sevilla, --"cuando ven que el PSOE está en ebullición, se ponen muy nerviosos y motivos tiene"-- y dé explicaciones "de lo que pasa con la investigación judicial en el PP de Sevilla por concesiones irregulares, corrupción y por trapichear con dinero público" y también "por la imputación de tres gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y las pesquisas judiciales por contratos irregulares en una entidad pública que maneja un tercio de presupuesto de esta tierra".

También ha exigido al PP que diga "cómo van a contar a sus compañeros y compañeras del Partido Popular Europeo reunidos en Valencia por qué van a quitar tras la dana el Pacto Verde Europeo" en esta comunidad. "Lo ocultarán, porque la imagen España se deteriora" debido a la política de Feijóo.

Ha instado a los socialistas a "ser capaces de desenmascarar esa suerte de calma chicha, esa suerte de situación de que no pasa nada porque no se hace nada para mejorar la vida y se deteriora lo público y se privatiza lo público", al igual que volver a conseguir "la confianza de los ciudadanos para seguir impulsando a Andalucía".

En este punto, ha reivindicado "el trabajo, el compromiso, el orgullo y la fortaleza del PSOE-A unido" y ha augurado que "primero en las autonómicas, luego en las municipales y después en las generales, vamos a ganar en Andalucía, en todas las elecciones en los próximos años".

Para Montero, solo los socialistas son "capaces de mejorar la vida de la mayoría de los ciudadanos, no de unos pocos, como se hace fiscalmente en esta tierra con el impuesto de Patrimonio, con los impuestos que solamente los tienen que pagar el 2% de los que tienen más capacidad económica en Andalucía".

Ha defendido que las señas de identidad del PSOE son "generar riqueza para repartirla, para que sea una prosperidad compartida". "No nos interesa que muchos tengan poco y que pocos tengan mucho", ha aseverado, al tiempo que ha asegurado que por esto es también "por lo que trabajamos cada día desde el Gobierno de España".