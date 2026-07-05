Montero (PSOE-A) augura que el nuevo Gobierno de Moreno pondrá a Andalucía "al servicio de una agenda reaccionaria"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, durante el acto de toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. A 5 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado este domingo el pacto alcanzado por Moreno con la extrema derecha, ha advertido de que "sitúa a la comunidad al servicio de una agenda reaccionaria" y ha garantizando "una oposición firme por parte de los socialistas andaluces".

"Moreno se afana en contar un acuerdo con Vox que no se corresponde con lo firmado. Su puesta en escena de este domingo no rebaja la radicalidad de lo que firmó el lunes. Ha sellado un pacto con la extrema derecha para desmontar avances en igualdad, derechos, servicios públicos y la lucha contra el cambio climático, poniendo a Andalucía al servicio de una agenda reaccionaria", ha afirmado en la red social X, en un mensaje recogido por Europa Press.

"Es la confirmación del entierro de la supuesta vía andaluza. Frente a ello, el PSOE andaluz ejercerá una oposición firme y responsable para defender los servicios públicos, los derechos de la mayoría social y una Andalucía igualitaria y más justa", ha advertido Montero.