Montero reivindica "el valor de lo público" con 6.000 efectivos "a disposición" de Andalucía ante la borrasca

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reivindicado este miércoles "el valor de lo público" para afrontar las incidencias derivadas de la sucesión de borrascas que atraviesan España.

Con una publicación en su cuenta personal de la red social X, ha señalado como ilustración de la contribución de los recursos públicos que hay "más de 6.000 efectivos" en estos momentos a "disposición de la dirección de la emergencia en Andalucía".

Montero ha apuntado el trabajo "para ayudar a prevenir daños" de diversos cuerpos del Estado, entre los cuales ha enumerado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), la Unidad Militar de Emergencias (UME) o agentes de Tráfico de la Guardia Civil.

Se trata del segundo pronunciamiento en redes sociales de la también secretaria general del PSOE de Andalucía en esta jornada sobre la repercusión de la borrasca 'Leonardo' en la región, ya que anteriormente se declaró "muy pendiente de las inundaciones" en la región y ante lo cual pidió un "todos a una", para apostar por una respuesta que combinaría "precaución" y "unidad de acción" ante este escenario.

El Gobierno andaluz ha apuntado este miércoles en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que ahora mismo Andalucía tiene 14 ríos y diez embalses en situación de "nivel rojo" por "riesgo extremo" de desbordamientos, así como ha registrado más de 3.500 desalojos de personas por la borrasca, mayoritariamente en la provincia de Cádiz, aunque también ha repercutido en Jaén, Málaga, Granada, Huelva y Córdoba.

Así lo ha detallado a las 14,00 horas de este miércoles el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, quien ha subrayado que es una jornada "enormemente compleja", que ha cumplido en ese sentido las previsiones meteorológicas y ante las cuales la Junta de Andalucía, tras reunir al Consejo Asesor del Plan Territorial de Emergencias, acordó situar en nivel 2 la fase operativa del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en la comunidad autónoma.