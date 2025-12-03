Montero respalda las palabras de Sánchez sobre Ábalos: "No nos vamos a dejar chantajear ni tenemos nada que temer"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios antes de visitar la Estación Biológica de Doñana (EBD), perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En la Estación Biológ - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha expresado este miércoles su respaldo a las palabras del jefe del Ejecutivo español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sobre el exministro y exsecretario de Organización del partido, José Luis Ábalos. Ha querido dejar claro que no se van dejar "chantajear" ni tienen nada que "temer" sobre lo que pueda manifestar Ábalos.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Montero, preguntada sobre las manifestaciones de Pedro Sánchez sobre que para él, el exministro José Luis Ábalos era un "gran desconocido" en lo personal, ha señalado que ella entendió perfectamente "el sentido de sus palabras, que iba en la dirección de que realmente por mucha intensidad que uno tenga en el contacto profesional con compañeros, con subordinados o con los jefes", al final, "se muestra una cara de las vidas privadas que uno no conoce".

"Yo creo que eso es lo que quiso decir el señor Sánchez, como tantas veces ha ocurrido en la vida normal, en la que tu vecino resulta que es una persona que tiene comportamientos delictivos y la apariencia no plantea eso", ha indicado.

Según ha añadido, Sánchez, en ningún caso, dijo que no conociera a Ábalos, sino "que había facetas de su vida personal que se han descubierto posteriormente y que nos han causado una tremenda tristeza, decepción y sorpresa".

Montero ha indicado que a ella le ha pasado igual con el caso de Ábalos: "Los comportamientos que hemos conocido son reprobables, y, por supuesto, la justicia tendrá que actuar y llegar hasta las últimas consecuencias en los que sean delictivos, pero algunos de esos comportamientos, aunque no sean delictivos, son, por supuesto, repugnantes, rechazables y reprobables por parte del gobierno y del PSOE".

Ha querido dejar claro que el Gobierno y el PSOE "no temen a nada", ante una "estrategia de defensa" de Ábalos en la que apunta a cargos políticos porque cree que "le puede dar una cierta capacidad de acuerdo para rebajar su sentencia". "Ni nos vamos a dejar chantajear ni tenemos nada que temer", ha sentenciado Montero.

"Cada uno tiene que responder de sus actos, y el señor Ábalos tiene que responder de sus propios actos", ha manifestado, insistiendo en que a la militancia del PSOE le causa una "enorme tristeza" lo que se ha conocido sobre unas personas que "no eran dignas de ocupar las posiciones que ocupaban".