Montero responde a Turull (Junts) que "los andaluces no viven de las subvenciones de nadie"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 24 de septiembre de 2025. (Foto de archivo). - Jesús Hellín - Europa Press

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha replicado este viernes al secretario general de Junts, Jordi Turull, que "los andaluces no viven de las subvenciones de nadie".

En un apunte en su cuenta en la red social 'X' recogido por Europa Press, la ministra de Hacienda y candidata del PSOE-A a la Junta en las próximas elecciones andaluzas ha reaccionado así después de que el dirigente de Junts haya acusado este viernes al Gobierno andaluz del PP-A de promover deducciones fiscales a sus ciudadanos, sobre cuestiones como la cuota del gimnasio y los gastos veterinarios, "con el dinero de los catalanes".

"Los andaluces no viven de las subvenciones de nadie. Ni cuando lo dijo Esperanza Aguirre ni ahora cuando lo dice Turull. Ni a unos ni a otros se lo vamos a permitir", ha replicado María Jesús Montero desde dicha red social.

Sobre las palabras de Jordi Turull le han preguntado también este viernes a la vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, en una atención a medios en San Silvestre de Guzmán (Huelva) en la que la 'número dos' de la federación socialista andaluza ha criticado, al hilo de dichas declaraciones de Turull, que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "está todo el rato confrontando con Cataluña" y "con otras comunidades autónomas".

"A nosotros esto nos parece una irresponsabilidad tremenda, dadas las circunstancias y teniendo en cuenta que los ciudadanos, los que nos están escuchando, esperan de sus representantes públicos, de sus servidores públicos, de los políticos, que estemos a la altura de los problemas que tiene la ciudadanía", ha añadido María Márquez.