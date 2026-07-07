Montero señala que la retirada del pasaporte a Begoña Gómez "pone de manifiesto el trato distinto de algunos jueces"

La secretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria, María Jesús Montero, atiende a los medios en el Parlamento andaluz. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha señalado que la decisión del juez Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "pone de manifiesto el trato distinto que algunos jueces tienen en relación con el abordaje de casos notorios y que tienen una publicidad muy clara para algunos partidos".

Así lo ha afirmado en una atención a los medios este martes en el parlamento de Andalucía, en la que ha definido como "despropósito" el motivo por el que se le retiró el pasaporte relacionándolo con la huída de Puigdemont.

"Hacer una generalización de conductas puntuales, de personas puntuales al conjunto de los servidores públicos, no le pongo calificativo, pero pueden imaginar lo que pienso. Creo que fue una excusa para limitar su movilidad", ha subrayado.

Asimismo, ha celebrado como una "buena noticia" un juez haya autorizado a la esposa del presidente del Gobierno viajar esta semana a la graduación de su hija a Londres (Reino Unido). Al mismo tiempo, ha lamentado que no le deje acudir a la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía).

"Es un acontecimiento que se produce pocas veces al año y en donde los mandatarios acuden siempre acompañados, o bien por sus respectivas parejas o bien por la persona de confianza de su entorno familiar", ha reseñado.

El magistrado Viejo considera que la pretensión de Gómez de viajar a Londres "debe ser favorablemente acogida" por "la buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido, incluso después del 'Brexit', así como por la naturaleza del evento al que se pretende asistir"

Sin embargo, el juez no permite que asista a la cumbre de la OTAN en Turquía, "a la que es invitada por razones de cortesía institucional internacional, sin tener una intervención activa en dicha cumbre".

Ha sido un juez diferente al instructor del caso el que ha tomado la decisión porque Peinado se encuentra de vacaciones, según han explicado fuentes jurídicas a esta agencia de noticias.