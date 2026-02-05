Montero subraya que pasan a Fiscalías provinciales las diligencias del cribado de cáncer: "No hay archivo; lo contrario"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este jueves en Sevilla en una reunión sobre los recursos del Estado que trabajan contra la borrasca en Andalucía. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reivindicado este jueves que "no se ha producido un archivo de la denuncia de los cribados del cáncer de mama" en su análisis de la decisión de la Fiscalía Superior de Andalucía de archivar las denuncias sobre la responsabilidad penal de los altos cargos de la Junta en su gestión del programa de cribado de cáncer de mama.

"No es que se haya producido un archivo, es todo lo contrario", ha continuado precisando en declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla tras reunirse con el delegado del Gobierno en la Comunidad, Pedro Fernández, sobre la gestión del dispositivo de la Administración del Estado por su participación en la región ante las incidencias de la borrasca 'Leonardo'.

La también secretaria general del PSOE de Andalucía ha ahondado en esta decisión procesal de la Fiscalía Superior para precisar que lo que ha hecho es "instar a las Fiscalías provinciales a que continúen la investigación que tienen en marcha para que lleguen a acreditar aquellos elementos que puedan tener reproche penal", en alusión a los problemas vividos con las pacientes que presentaban mamografías no concluyentes.

Montero ha considerado que, frente a la percepción de que es un asunto sobre el que hay ya un carpetazo judicial, la continuidad de las diligencias entraña que "fruto de esa investigación pudiera haber algo que supone un indicio para personas que se encuentren aforadas", por lo cual en ese caso el paso procesal siguiente es que "se tendría que volver a dar traslado".

La vicepresidenta y ministra ha remarcado que la Fiscalía Superior ha apreciado que "ha habido irregularidades" en la gestión de ese programa, para precisar que "ha afectado a un volumen de personas muy importante, más de 2.500 mujeres", 2.317 señaló el Gobierno andaluz, y lamentar, seguidamente, que "no conocemos nada de estas mujeres".

Montero ha reclamado consecuentemente "a los tribunales que sigan analizando las consecuencias de esta crisis del cribado de cáncer", un paso procesal sobre el que se ha mostrado convencida de que "ha establecido también la Fiscalía Superior de Andalucía".

Se ha cuestionado que la Junta de Andalucía esgrimiera el argumento de "la confidencialidad de los datos" para no ofrecer más información de las afectadas, y ha apuntado que "nadie había pedido los nombres", para recordar que "soy médica y sé perfectamente cuándo unos datos se pueden considerar confidenciales y cuando no".

La vicepresidenta y ministra ha esgrimido la tesis de que "las mujeres de Andalucía tenemos derecho a saber cuántas mujeres posteriormente a esta crisis tan grave, han desarrollado la enfermedad, cuántas han tenido que ser intervenidas, o consecuencias superiores que no quiero ni siquiera enumerar". "Creo que tenemos derecho", ha ahondado al esgrimir el volumen de afectadas.

Montero ha reprochado un trato diferenciado sobre las víctimas, por lo que "en algunos casos las víctimas comportan toda la atención", mientras que en otras circunstancias, "casualmente cuando son mujeres son menos importantes".

En una referencia velada a la relación que tiene el Gobierno andaluz con las denunciantes del caso del cribado de cáncer de mama, la asociación Amama, ha criticado a sus integrantes por cuanto "incluso hay determinadas autoridades andaluzas que se dedican a insultarlas" y ha inferido entonces que "evidentemente no es un trato justo, parece que de reproche" cuando ha recordado que "han sido ellas las que hayan puesto de manifiesto un problema de salud tan grave de nuestro sistema sanitario".