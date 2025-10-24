Montero valora tras la fusión de negocios de Airbus, Thales y Leonardo iniciativas que "refuercen" capacidades de Europa

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene en el transcurso de una visita realezada a la Agencia Espacial Española (AEE) en Sevilla, donde preside el homenaje al ingeniero granadino Emilio Herrera. A 24 - María José López - Europa Press

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dado este viernes la "bienvenida" y se ha congratulado por "cualquier iniciativa" de la que las "capacidades estratégicas en Europa" se vean "reforzadas".

En una atención a medios durante una visita a la sede de la Agencia Espacial Española en Sevilla, la vicepresidenta primera se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas tras conocerse que la multinacional europea Airbus, la italiana Leonardo y la francesa Thales han firmado un memorando de entendimiento (MoU) con el objetivo de fusionar sus respectivas actividades espaciales en una nueva empresa y reforzar así la autonomía estratégica de Europa en el sector espacial, según han informado las tres compañías en un comunicado conjunto.

Esta nueva empresa, que se prevé que esté operativa en 2027, dará empleo a unas 25.000 personas en toda Europa. Con una facturación anual de unos 6.500 millones de euros a finales de 2024 y una cartera de pedidos que representa más de tres años de ventas previstas, la nueva empresa "constituirá una entidad sólida, innovadora y competitiva a escala mundial", han destacado las tres compañías.

A la pregunta de si la empresa Indra podría tener interés en participar en dicha alianza, Montero ha respondido que lo "primero" que hay que hacer es "felicitar" este tipo de iniciativas porque "no podemos depender de terceros países, ni en materia de material tecnológico de doble uso que se utiliza tanto para la ciencia, como a veces con fines militares, como tampoco en la energía, ni en la fuente de materias primas, que son imprescindibles para que un proyecto como el europeo pueda ser de influencia importante a nivel global, mundial, con competidores tan importantes" como los que hay alrededor, ha agregado.

"Así que yo le doy la bienvenida a cualquier proyecto que permita que los países nos pongamos de acuerdo en un sector en el que tenemos que ganar tamaño, en el que tenemos que ganar competitividad para poder competir con otros países, no solamente Estados Unidos", sino también "con China" y "con otros países que pueden suministrar ese tipo de tecnología", ha añadido María Jesús Montero.

La vicepresidenta primera del Gobierno ha señalado que "España estará muy atenta", y ella no tiene "duda de que las empresas españolas, entre ellas, Indra, pretenderá estar presente" en "cualquier proyecto donde pueda aportar, y, evidentemente, contará siempre con el apoyo de España" para que "tengamos una influencia en esos lugares donde se toman tan importantes decisiones", según ha añadido María Jesús Montero para concluir.