Montero valora el "paso fundamental" dado por el Gobierno para que municipios afectados por incendios accedan a ayudas

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, saluda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el puesto de mando avanzado instalado por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería). (Foto de archivo). - PSOE-A

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha valorado este miércoles el "paso fundamental" que dio este pasado martes el Gobierno de España al declarar, en el marco de la reunión del Consejo de Ministros, 13 zonas de Andalucía afectadas por emergencias de Protección Civil a causa de incendios forestales, ya que eso permitirá que "estos municipios, y las personas que se han visto afectadas, puedan acceder a las ayudas necesarias para afrontar los daños sufridos".

Así lo ha puesto de relieve la dirigente socialista en un apunte en su cuenta en la red social 'X' en el que ha destacado que entre las zonas que van a contar con esa declaración figura la de Los Gallardos, el término municipal almeriense en el que se declaró "la mayor tragedia de estas características vivida en nuestra tierra", según ha destacado.

"Esta declaración es un paso fundamental para que estos municipios y las personas que se han visto afectadas puedan acceder a las ayudas necesarias para afrontar los daños sufridos", ha subrayado María Jesús Montero.

La secretaria general del PSOE-A ha remarcado que, "tras cada uno de estos incendios, no solo hay terrenos arrasados por el fuego", sino que hay "hogares, comercios, empresas, pueblos que han vivido momentos de enorme angustia, y que necesitan cuanto antes volver a la normalidad". "Lo responsable es estar a su lado", ha zanjado María Jesús Montero.