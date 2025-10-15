Montero ve "una huida hacia adelante" de Moreno la elección de Sanz como consejero de Sanidad: "Sigue sobrepasado"

La vicepresidneta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 15 de octubre de 2025, en Madrid (España). Sumar, Bildu y el BNG secundan la convocatoria de paros y huelga convocada - Marta Fernández - Europa Press

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha considerado este miércoles que, "tres semanas después de que estallara la crisis de los cribados" de cáncer, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), "sigue sobrepasado", y tras conocer el nombramiento de Antonio Sanz como nuevo consejero de Sanidad, ha comentado que "las andaluzas exigen respuestas eficaces, no una huida hacia adelante".

La también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda se ha pronunciado así a través de un apunte en su cuenta de la red social 'X' tras anunciar el propio presidente de la Junta el nombramiento de Antonio Sanz como nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en el marco de una remodelación del Gobierno andaluz realizada tras la dimisión, hace una semana, de Rocío Hernández como responsable de Salud y Consumo tras los fallos detectados en el programa de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad pública andaluza.

Tras dicho nombramiento, María Jesús Montero ha subrayado que Moreno "no ha logrado que ningún profesional sanitario quiera asumir la Consejería de Salud". "O no se fía ya de nadie", ha apostillado antes de concluir su comentario sentenciando que "las andaluzas exigen respuestas eficaces, no una huida hacia adelante".