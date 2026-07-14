Montero ve "intolerable" el "comentario xenófobo" de Rajoy sobre la selección francesa: "El PP ya no tiene filtro"

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Jesús Montero, ofrece una rueda de prensa para abordar asuntos de actualidad en la sala de prensa del Parlamento. A 14 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). M - María José López - Europa Press

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, María Jesús Montero, ha lamentado este martes el "comentario xenófobo y racista" del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre los integrantes de la selección francesa, que evidencia que el PP ya "no tiene filtro" ni ejerce "la autocensura respecto a lo que piensa", sobre todo, tras su pactos con Vox en varias comunidades, entre ellas, Andalucía.

En rueda de prensa en Sevilla, Montero ha considerado que "el cuestionamiento del señor Rajoy evidentemente no se debía a que se hubiera estudiado la ficha de los jugadores, puesto que la gran mayoría, como han dicho las autoridades francesas, son nacidos en Francia, sino que se refería a su origen, a su procedencia o hacia cualquier otra cuestión que tiene que ver con el aspecto físico de los jugadores".

A su juicio, esto es "intolerable" y pone de manifiesto la "carrera en la que el PP está con Vox, una competición para intentar disputarse un electorado muy de derechas y en donde todas las ocurrencias y barbaridades" que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho estos días responden "a ese objetivo".

"Cuando habla del estatuto del no nacido; de la ley de nietos sin recordar cuál era el posicionamiento previo, o de las bajas laborales intentando criminalizar a las personas y a los trabajadores que no pueden acudir a su puesto de trabajo por prescripción facultativa y además comparándolo con una enfermedad tan grave como es el cáncer", ha agregado.

"Estamos ante una deriva del PP en la que ya definitivamente se ha quitado la careta y se ha escorado hacia los postulados de la ultraderecha e incluso, en algunas cosas, va más allá, porque está compitiendo en ese espacio electoral seguro de que su única posibilidad de acuerdo es con Vox", ha indicado Montero.

"Se ha comprado todo el discurso de Vox y, por tanto, ya ni siquiera el PP se autocensura cuando traslada opiniones que, desde luego, serían absolutamente intolerables en otro momento o desde otra perspectiva", ha agregado.