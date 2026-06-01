Montoro, municipio andaluz con la temperatura más alta (41ºC) registrada en mayo

Archivo - Termómetro que marca 41 grados. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El municipio cordobés de Montoro ha registrado la temperatura más alta en Andalucía en el mes de mayo con 41 grados este pasado sábado día 30.

Según los datos ofrecidos por la Aemet a Europa Press, esta temperatura es inferior al récord registrado en Trigueros (Huelva) en el mes de mayo del año pasado que se situó en 42,2 grados.

No obstante, el último día del mes de mayo de este año ha sido otra de las jornadas más calurosas de este mes con 40,6ºC registrados en Andújar (Jaén) y 40,5ºC en Sevilla.

Por último, las temperaturas en mayo de 2025 fueron más altas situándose entre los 42,2 y 40 grados en las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba, principalmente, que en 2026 que se han situado entre los 41 y 37 grados en las provincias de Córdoba, Sevilla y Jaén en el mismo periodo.