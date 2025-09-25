Morales afirma que el PSOE devolverá al Hospital de Peñarroya (Córdoba) "la dignidad perdida" con el Gobierno del PP

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA), 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha anunciado este jueves que "la que será próxima presidenta de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, devolverá al Hospital de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) el estatus y la dignidad perdida durante los años de gobierno del PP" con Juanma Moreno al frente.

Según ha informado el PSOE en una nota, Morales ha acusado al presidente andaluz de haber convertido al Hospital de Peñarroya "en un gran centro de salud en el que ni siquiera hay pediatras, con fuga de profesionales, recortes de servicios médicos y de enfermería, y unas listas de espera inasumibles, tanto en Atención Primaria, como para operaciones quirúrgicas y consultas de especialistas".

Junto al secretario general del PSOE de Peñarroya, Víctor Pedregosa, durante una visita al municipio, Morales ha criticado que Moreno "ahora nos sale con que nos permitirá deducir por nuestros perritos o por ir al gimnasio, pero lo cierto es que nos tiene las listas de espera en sanidad más altas que nunca, a pesar de contar con el mayor presupuesto de la historia y las mayores transferencias y entregas a cuenta estatales", lo que se traduce en "alrededor de 82.700 personas esperando en Córdoba, de ellas 25.000 para entrar en quirófano y el resto para ver al especialista".

Para Morales, el de Peñarroya "era un hospital de primer nivel y ahora se ha convertido en un gran centro de salud que no tiene pediatra, y que tarda cerca de 14 días para la Atención Primaria", por lo que ha pedido a los ciudadanos de la comarca que "se sigan organizando en mareas blancas para reivindicar que Peñarroya tenga la atención sanitaria que al menos tenía en 2018".

Lo mismo, ha dicho, ocurre con el servicio provincial de ambulancias, "que llegan mal y tarde y sin el personal adecuado, porque a veces sólo va el técnico sanitario de transportes, que también hace las veces de conductor, y no tiene a nadie más para poder asistir a los pacientes".

El socialista ha prometido que "con María Jesús Montero recuperaremos la sanidad que esta tierra merece, con más inversión, más profesionales y más medios, y desterraremos el modelo privatizador de la sanidad que están impulsando el PP y Moreno".

En clave provincial, ha recordado que cuando el PSOE gobernaba la Diputación "nos arremangábamos para que los municipios dispusieran de fondos para sostener servicios públicos e infraestructuras, mientras que ahora el PP, con Salvador Fuentes de presidente" en la institución provincial, "utiliza ese dinero para hacerse fotos y subvencionar proyectos y colectivos sin ni siquiera contar con la opinión de los alcaldes".

Morales ha expuesto que en 2020, "con gobierno socialista, se transfirieron a los ayuntamientos de la provincia 65 millones de euros, mientras que en 2024, primer ejercicio completo del PP, se invirtieron 38 millones de euros, casi 30 millones menos".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Peñarroya-Pueblonuevo, Víctor Pedregosa, ha abundado en "la diferencia de modelos entre PSOE y PP, el de la estabilidad y apuntalamiento de los servicios públicos, el primero, frente al caos y la dejadez de la derecha, como se ha puesto de manifiesto en la celebración de la feria, en los incendios sufridos este verano en el municipio o el abandono de las zonas verdes".