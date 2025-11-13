Moreno acusa a Adelante de renunciar al andalucismo y convertirse en "partido dependiente del sanchismo"

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, le ha recriminado este jueves en el Pleno del Parlamento al portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, que su grupo se mostrara reacio en la Junta de Portavoces donde se planteó adelantar el Pleno de la primera semana de diciembre, que se celebrara los días 2 y 3 para evitar su coincidencia con el 4D, instaurado desde hace dos años como el Día de la Bandera, en conmemoración por las manifestaciones ciudadanas en demanda de la Autonomía para Andalucía del 4 de diciembre de 1977.

Moreno ha considerado que el perfil de Adelante Andalucía, que se define como un partido andalucista de izquierdas, "se ha desdibujado" desde el inicio de la legislatura al considerar que ha derivado a "un partido dependiente del sanchismo", convencido de que "hace lo mismo que sus mayores", antes de aludir que "lo último es algo insólito".

Aquí le ha cuestionado "por qué se abstiene" ante la petición del Gobierno andaluz de mover la celebración habitual del Pleno para evitar su coincidencia con el jueves, 4 de diciembre, con el argumento de que "es un día institucional", cuya celebración ha enmarcado en "una petición de un histórico del andalucismo", en alusión a quien fuera el fundador del Partido Andalucista, Alejandro Rojas-Marcos.

El presidente de la Junta de Andalucía se ha cuestionado el papel de "una supuesta izquierda que se da golpes en el pecho" y que se resiste a cambiar un Pleno del Parlamento cuando en el Congreso no se dudó en hacerlo con un Pleno que era simultáneo a la Diada de Cataluña.

"Le da miedo enfrentarse a sus mayores, que es el PSOE", ha dicho Moreno al portavoz de Adelante.

La réplica de García a Moreno ha sido invocar un "ojalá lo escuchen los andaluces" tras afirmar que "el 4 de diciembre se decía escuela gratis, medicina y hospital".

En su respuesta a García sobre la crisis de las mamografías del programa de cribado del cáncer de mama ha sostenido Moreno que de "las 2.317 mujeres afectadas hay 108 pendientes de hacerse la prueba", para recordar que "nos dimos de plazo hasta final de mes para cumplir con el plan de choque que prometimos".

Ha señalado sobre el cruce de críticas entre el Gobierno andaluz y la asociación Amama, objeto del reproche que le ha hecho García al consejero Antonio Sanz, que "la gerente del Hospital Virgen del Rocío ha llamado a Amama" tras recordar que ese centro "es el epicentro del problema" y ha sostenido que esta asociación de mujeres afectadas "tiene la obligación de trasladarnos la información" y ha defendido que "hace más de un mes que estamos a su disposición para que nos trasladen la información".

El presidente de la Junta ha defendido la elección de Nicolás Navarro como viceconsejero de Sanidad al argumentar que se trata de "un profesional que volverá a su plaza al SAS donde se encuentra en una excedencia forzosa".

Moreno ha recriminado a José Ignacio García sus "aires de superioridad profesional del sector público" sobre los profesionales del sector privado y le ha exigido que "ya está bien" de diferenciar entre "buenos y malos trabajadores", por lo que le ha advertido de que "se están equivocando" y con esa estrategia "cada vez están más alejados de los trabajadores de la sanidad pública con esos ataques furibundos".