Moreno defiende a la RTVA de las críticas de Unidas Podemos: "Ahora no hay listas negras de periodistas en Canal Sur TV"

SEVILLA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este jueves ante el Pleno del Parlamento que ahora "no hay listas negras de periodistas" en Canal Sur, a diferencia de lo que ocurría en la etapa de los gobiernos socialistas, y ha defendido la "confianza" que la cadena autonómica genera en los andaluces.

Moreno se ha pronunciado así durante un debate con la portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, quien le ha preguntado sobre las medidas de su Gobierno para luchar contra la "desinformación y la difusión de noticias falsas" y le ha reprochado que en Canal Sur, donde hay una clara "injerencia" en el trabajo de los profesionales, se cuente en estos momentos con colaboradores que "están condenados por difundir noticias falsas y bulos" y que tienen "opiniones xenófobas y machistas que incitan al odio".

El presidente ha replicado a este respecto a Nieto que, a diferencia de lo que ocurrió durante años en la anterior etapa de los gobiernos del PSOE-A, "ahora no hay listas negras" de periodistas en la cadena autonómica, cuya labor ha sido "respaldada" tanto por el Barómetro audiovisual de Andalucía 2020 y el estudio de pluralismo del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), órgano donde la mayoría de sus miembros considera que en Canal Sur se garantiza la "pluralidad" y es el medio que más "confianza inspira".

Sobre la acusación de Nieto acerca de algunos colaboradores, ha indicado que no sabe de lo que le está hablado, sobre todo cuando no da nombres, porque él no conoce a esos colaboradores ni los contrata.

Moreno ha indicado que más de 1,7 millones de andaluces sintonizaron diariamente, de promedio, Canal Sur el pasado mes de octubre. Ha recalcado que la autoridad garante de la objetividad y la pluralidad de la información es el CAA, que ha constatado la "claridad, transparencia y pluralidad" en los informativos de Canal Sur.

Sobre este asunto de Canal Sur, Nieto ha señalado que la cadena autonómica está viviendo "unos momentos de injerencia" en el trabajo de los profesionales "inéditos" y a través de los informativos es muy complicado enterarse de asuntos que son portada en otros medios de comunicación, como fue el caso de la condena del PP por el caso Gürtel, al tiempo que se ha hablado de la renovación de los contratos de 12.000 profesionales sanitarios, pero no del despido de 8.000.

Además de la denuncia sobre colaboradores en Canal Sur "condenados por difundir noticias falsas y bulos", Nieto también ha acusado a la Junta de financiar a medios de comunicación para que operen en Andalucía que han sido condenados "por expandir bulos y noticias falsas".

LUCHA CONTRA LA DESINFORMACIÓN

Durante su intervención, el presidente de la Junta ha querido dejar claro que la desinformación, las noticias falsas y los bulos es algo que debe preocupar a tanto a la sociedad como a las administraciones publicas, sobre todo, cuando hemos visto sus efectos en situaciones como el Brexit, campañas electorales o durante la pandemia del coronavirus.

Ha señalado que su Gobierno es consciente de esta realidad y, por ello, se han adoptado ya algunas medidas, como la creación del canal Alerta bulos o un acuerdo con el grupo Maldita.es, al tiempo que se puso en marcha el mapa Covid para hacer frente a toda la desinformación sobre la pandemia. "Queda mucho por hacer, pero estamos poniendo las bases, en el ámbito de nuestras posibilidades, para intentar desnudar las falsedades".

Tras las denuncias de Nieto de que el Gobierno andaluz también "contribuye a la desinformación poniendo en circulación medias verdades y mentiras", Moreno le ha replicado que a veces "uno puede tener la tentación de confundir la información veraz con la que no es del agrado de uno" y ha aconsejado a la portavoz de Unidas Podemos que no caiga en esa tentación.

Ha garantizado que él siempre ha trasladado la información de que dispone en el momento y que le facilitan los distintos equipos de la Junta, y siempre es

"información veraz", al tiempo que ha querido dejar claro que, en materia de publicidad institucional, su Gobierno cumple con los tres requisitos exigibles, cumplimiento de la ley vigente, transparencia y eficacia a la hora de trasladar la información de interés publico al menor coste posible.

Moreno ha querido dejar claro que su Gobierno piensa siempre en el interés de los andaluces y trabaja con "información ágil y veraz" y trata de sacar la verdad y combatir "todos los bulos que circulan", muchos de ellos, según ha apuntado, en contra del Ejecutivo autonómico.

Por su parte, Inmaculada Nieto ha criticado que la Junta y el propio Moreno "contribuyan a la desinformación poniendo en circulación medias verdades y mentiras" porque "tiene que esconder una gestión por la que no puede sacar la cara". Según Nieto, ni el Gobierno andaluz ni Juanma Moreno "tienen credibilidad" y ha apuntado que "financian con dinero de todos los andaluces un publirreportaje" sobre la situación de esta comunidad que no se compadece con la "realidad".

Nieto, que ha mostrado su preocupación por la proliferación de las noticias falsas, los bulos y la desinformación generalizada, ha afeado al Gobierno andaluz que haya "mentido" sobre "la legalidad de las contrataciones exprés, sobre la presencialidad en la atención primaria o sobre la financiación que recibe Andalucía del Gobierno de España".