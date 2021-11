Moreno reprocha al Gobierno que ceda la gestión del Ingreso Mínimo Vital al País Vasco y no a Andalucía: "No es justo"

SEVILLA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado este jueves, durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Andalucía, las cesiones del Gobierno a determinadas comunidades autónomas, como la gestión del Ingreso Mínimo Vital al País Vasco, mientras que "a otras comunidades no se les permite", en alusión a Andalucía, por lo que se ha lamentado de un comportamiento institucional que "no es equitativo, justo, razonable".

En la pregunta de la portavoz de Cs, Teresa Pardo, sobre decisiones del Gobierno de la Nación, ha reclamado igualmente "abordar pactos" en materias como el agua y la dependencia, ámbito donde ha planteado que "necesitamos que la otra parte, que es el Estado, arrime el hombro", mientras que ha recordado "tenemos sequía" y ha demandado inversiones para facilitar "canalizaciones a nuestros agricultores".

El presidente andaluz ha abogado por "seguir trabajando", planteamiento que ha apostado "hacerlo con determinación, coraje y valentía, a diferencia de otros", convencido de que "el tiempo dirá quién ha estado al frente de Andalucía y quién en contra".

Moreno ha hecho un retrato de la gestión de su Gobierno para afirmar que "hemos aplicado una agenda reformista para llegar a todos los andaluces", que ha situado como "nueva forma de entender la política", a la que ha caracterizado también por sus formas, que ha retratado como "forma dialogada, respetuosa" dentro de lo que ha denominado "la hoja de ruta del modelo andaluz", entre cuyos ingredientes ha situado "la estabilidad política institucional, los impuestos más bajos, la simplificación administrativa, el fortalecimiento de los servicios públicos, la atracción de inversiones".

Moreno, quien ha aludido a sus diferentes encuentros con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y vicepresidentes y ministros para trasladarles su "predisposición al acuerdo" y señalar seguidamente que será "implacable en la defensa de los intereses" de Andalucía, ha asegurado que "el cambio en Andalucía no está acabado, nos queda mucho por hacer para colocar a Andalucía en el lugar que debía haber estado".

El presidente del Gobierno andaluz ha vuelto a poner el foco en la elaboración y aprobación del Presupuesto de 2022, calificados como "los de la recuperación, el soporte de la gestión de los Fondos Next Generation, el blindaje de los servicios esenciales", antes de advertir de que "la realidad es distinta" frente al llamado modelo de cogobernanza.

Moreno se ha lamentado de que "nos sorprende que el esfuezo no sea correspondido por el Gobierno", punto en el que ha vuelto a recordar la petición de convocatoria de la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado y recriminar que se haya puesto "la alfombra roja a otro Gobierno", así como reclamar los criterios de reparto de los Fondos Next Generation, la implicación de comunidades y ayuntamientos en su gestión, la definición de los PERTES, instrumentos del Plan de Recuperación y Resiliencia donde "Andalucía tiene mucho interés en participar".

Moreno, quien ha advertido que "no habrá una buena PAC si Andalucía sale perdiendo" y se ha lamentado de "razones que no alcanzamos a conocer hay una PAC contraria a los intereses de agricultores y ganaderos y ha generado su rechazo", ha reclamado una dotación del 40% que alcanzó en 2021 el Fondo Covid y ha vuelto a advertir de "un mal modelo de financiación, que se sigue sin ser reformar, donde perdemos 4 millones de euros al día, 1.000 millones al año", para recriminar al PSOE que "no encontramos cobijo del Gobierno, ni del PSOE", partido al que ha reprochado que "cuando toca apretar el botón siempre se pone del lado de Madrid, del señor Sánchez".