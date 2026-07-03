Moreno avanza que la vicepresidencia de Gavira "no será la única" en un gobierno de 13 consejerías

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno (i), junto al portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira (d), atiende a los medios tras suscribir el 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para A - María José López - Europa Press

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El recién reelegido presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes que la vicepresidencia que ostentará en su nuevo gobierno el portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, "no será la única", sino que habrá más en un ejecutivo que "probablemente" tendrá 13 consejerías.

En declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, Moreno se ha pronunciado así un día después de haber sido investido presidente de la Junta por el Pleno del Parlamento, con los votos de PP-A y Vox, formación con la que ha llegado a un 'Acuerdo de gobierno y estabilidad para Andalucía'.

"Todavía va a haber más vicepresidencias", ha indicado Juanma Moreno, que ha precisado que cuando se llega a un acuerdo con otro partido político, con Ciudadanos en la XI legislatura (año 2019) y ahora con Vox, es "mejor que se impliquen y conozcan" el gobierno: "Que, en definitiva, generen complicidad y estén dentro, mejor que fuera".

Ha manifestado que la vicepresidencia que ostentará Manuel Gavira, que también será consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, es "exactamente la misma vicepresidencia que tuvo" el exlíder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, cuando estuvo en su gobierno desde 2019 a 2022.

No obstante, según ha precisado, Vox ha incluido el término desregulación, algo que el PP-A llama simplificación administrativa.

Juanma Moreno ha expuesto que Vox mostró mucho interés, durante las negociaciones, por las consejerías de Agricultura y de Medio Ambiente o por los temas de familia, que gestionan en otras comunidades, pero que él consideró que en una comunidad de la complejidad de Andalucía no eran "las deseables" para poner en manos de ese partido.

"Y en eso hemos tenido, lógicamente, diferencias y disputas, pero en un acuerdo siempre hay que ceder ambos, si no, no se hubiera llegado a un acuerdo, y en ese sentido, ellos cedieron", ha indicado Juanma Moreno.

Ha querido dejar claro que él ha tenido "absoluta libertad" para llevar a cabo la negociación con Vox y que no ha habido "ningún tipo de injerencia ni ha participado" la dirección nacional del PP, porque "no era necesario".

Moreno ha añadido que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, le trasladó que había que buscar "lo mejor para Andalucía" y para el PP.