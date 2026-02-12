Moreno cifra en 14 millones los daños del temporal en infraestructuras sanitarias

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, este jueves en el Pleno del Parlamento. - FRANCISCO J.OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Morano, ha cifrado este jueves en 14 millones de euros los daños ocasionados en las infraestructuras sanitarias por el paso de las sucesivas borrascas que han atravesado Andalucía.

En su respuesta a la primera pregunta que ha afrontado en la sesión de control al Gobierno que celebra el Pleno del Parlamento en el inicio de un nuevo periodo de sesiones, Moreno ha replicado a las críticas del portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, sobre el estado de las instalaciones sanitarias que "es normal que tenga goteras" por cuanto ha afirmado que "desde el 28 de enero llueve sin parar".

"Nos ha arrasado", ha seguido argumentando el presidente andaluz.

Al reproche de García sobre la contratación de "un radiólogo y medio" dentro del plan de choque para solventar la crisis de las mamografías del programa de cribado de cáncer de mama, ha replicado el presidente andaluz que las contrataciones han sido de 26 radiólogos, así que son 486 contrataciones de las 705 previstas, por lo que ha reivindicado que la contratación ha ascendido a un 70%.

Moreno ha hecho un repaso de las diferentes actuaciones sobre las que ha escuchado los reproches del portavoz de Adelante Andalucía para apuntar en el caso de la anunciada oferta de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, para la cesión de terrenos en la Zona Franca de Cádiz para construir un nuevo hospital ha señalado una espera de "meses a la señora Montero para que nos sentemos de una vez a firmarlo" tras poner de manifiesto que "hay consignación presupuestaria".

En el caso del Hospital de Málaga ha blandido el argumento de que la construcción del tercer hospital es fruto de "20 años esperando" ante lo que ha descrito como "olvidario sanitario del socialismo con Málaga".

Tras recriminarle al portavoz de Adelante su "desconocimiento del procedimiento administrativo", Moreno ha asegurado "llevar trabajando siete años en este proyecto" y ha asegurado que "ha visto la luz ahora" para concluir que "si supiera de los tiempos de la administración lo que haría sería felicitarnos".

El presidente andaluz ha reivindicado la puesta en marcha de la Estrategia de Salud Digital de Andalucía con una dotación presupuesaria prevista de 316 millones hasta 2030, al tiempo que ha reivindicado la implantación del acto único para que las pacientes puedan disfrutar de tres pruebas sucesivas ante la sospecha de la malignidad de un cáncer de mama y un ahorro de 200 euros para las familias con la ampliación del catálogo de vacunas.

Moreno ha subrayado a José Ignacio García la creación de dos nuevas categorías profesionales hospitalarias: el Facultativo Especialista Investigador y el enfermero clínico investigador.