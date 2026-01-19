Moreno desecha hacer "ninguna hipótesis" sobre la causa del accidente de Adamuz: "Es evidente que lo sabremos"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este lunes en una comparecencia ante los medios en Adamuz (Córdoba) sobre el accidente ferroviario. - Guillermo Morales - Europa Press

ADAMUZ (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este lunes que "no voy a hacer yo ninguna hipótesis sobre la causa" del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que se salda de momento con 40 fallecidos tras la colisión entre dos trenes procedentes de Málaga y Madrid, y entre las cuales se apunta a un problema en las vías.

A preguntas de los medios de comunicación en una comparecencia informativa en la tarde de este lunes en Adamuz junto al presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, Moreno ha asegurado que "es evidente que sabremos" la causa de este siniestro por cuanto ha sostenido que se trata de un mandato legal que se encomienda a órganos como una comisión de investigación, así como una agencia de seguridad ferroviaria.

Ha señalado el presidente andaluz acerca del trabajo de recuperación de la caja negra de los trenes que los profesionales desplazados a la zona, ya sean de Adif o de la Guardia Civil, ya han estado trabajando haciendo fotografías y que ese material servirá para "aclarar cuál ha sido la causa" de este accidente, mientras ha expresado su deseo de que esa investigación propicie que un accidente así "no vuelva a suceder nunca más en nuestro país".

"No tengo ninguna información para emitir ningún tipo de juicio", ha proclamado Moreno, quien ha calificado de "prematuro" apuntar conclusiones mientras "hay especialistas y profesionales que se dedican a eso", por lo cual ha apelado a que "en los próximos días o semanas nos puedan dar una información más exacta".

Sobre el número de víctimas ha afirmado que "nos regimos por el dato oficial" que les ofrece la Guardia Civil, que en estos momentos son 40 víctimas mortales, al tiempo que ha esgrimido la dificultad de precisar los fallecidos o las víctimas por cuanto trabajan con las denuncias de desaparición de unas familias mientras que otras no lo han hecho "porque están esperando", por lo cual el escenario es de "una cierta disparidad".

Se ha remitido en este sentido a un plazo de entre 24 a 48 horas, una vez que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) pueda retirar los trenes, momento hasta el cual no "podremos saber a ciencia cierta cuántos fallecidos se han producido".

"Todos estamos pensando que es más que probable que haya personas fallecidas una vez que se inicie la elevación de esos dos vagones y puedan entrar los operarios a buscar esos fallecidos", ha explicado en este sentido el presidente andaluz, quien ha reconocido que ese proceso "va a ser muy complicado".

Ha explicado sobre el listado de los viajeros que es una información a la que no tiene acceso la Junta de Andalucía porque es un material que maneja Renfe en exclusiva.

Ha blandido que en estos momentos su "primera obligación como responsable público es atender en este caso a los 41 hospitalizados", y, además de "cuidar a los accidentados", ha defendido "colaborar con ADIF en todo lo que podamos para que lo antes posible se puedan localizar e identificar" a los posibles fallecidos que hubiera en esos dos vagones.