Moreno dice que Montero no tiene un "solo proyecto serio" sobre financiación: "Está atrapada por el separatismo catalán"

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado convencido este jueves de que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no tiene un "sólo proyecto serio" para una reforma del modelo de financiación autonómica porque está "atrapada" por los compromisos con el "separatismo catalán" sobre una financiación singular para Cataluña.

En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, ha manifestado que el anuncio de Montero sobre plantear la reforma de la financiación autonómica en los próximos meses es una "absoluta tomadura de pelo", sobre todo, porque 2026 es un año electoral, con comicios autonómicos en Andalucía.

"Ella lo que trata de hacer es un relato de que tiene una posible solución a la financiación cuando no ha movido una coma en siete años y medio y seguimos teniendo la financiación que pactó el PSOE con ERC y que perjudicó claramente a una serie de comunidades, como Andalucía", ha indicado.

Asimismo, Moreno ha indicado que cuando Montero era consejera de Hacienda en Andalucía, exigía al Ejecutivo nacional de Mariano Rajoy "4.000 millones anuales de financiación a Andalucía" y que él, siendo el líder de la oposición, lo apoyó, en "contra del criterio" edel entonces gobierno nacional del PP.

"Y ahora resulta que durante siete años y medio no es que no haya hecho la reforma para dar esos 4.000 millones de euros adicionales, sino es que ni siquiera ha puesto en marcha un fondo de compensación", según ha añadido, para las comunidades infrafinanciadas como Andalucía.

En su opinión, "Montero se ríe de los intereses de Andalucía" y está "atrapada en los compromisos que ha adquirido con el separatismo catalán de una financiación singular en Cataluña", que significa romper "el principio de igualdad", lo que "no es aceptable ni para Andalucía ni para el resto de España".

Según Moreno, la vicepresidenta primera está "jugando con la terminología y con reuniones que son absurdas, y no tiene "ni un solo proyecto serio y riguroso de cambio del modelo de financiación".