Por Andalucía avala empezar a discutir un nuevo modelo de financiación: "Queremos el máximo de autogobierno"

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha avalado este miércoles el anuncio que hizo el lunes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de abordar la discusión de un nuevo modelo de financiación autonómica, cuya vigencia expiró en 2014.

Ha afirmado que "nos parece bien esa propuesta de que se reivindique las singularidades y la bilateralidad" y ha planteado que "queremos el máximo de autogobierno de Andalucía".

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en la sede parlamentaria, Nieto ha calificado de "positivo el anuncio de un nuevo modelo", que cree debería serlo "para todos los grupos parlamentarios", incluido aquí al Partido Popular, de quien ha recordado que "con vehemencia pidió al Ministerio que moviera ficha" y le ha recriminado que ahora se lo pueda cuestionar por incurrir en aquello del "perro del hortelano".

La también dirigente de Izquierda Unida Andalucía ha sostenido que la bilateralidad "es una parte de lo regulado en el Estatuto de Autonomía, nuestra relación con el Estado", para defender entonces que las normas de autogobierno forman parte del llamado "bloque de constitucionalidad".

Cree que el contenido anunciado por Montero, en referencia al reconocimiento de la singularidad de Cataluña en el modelo de financiación, "respeta el contenido legal del soporte jurídico del Estado de las Autonomías", para reafirmarse que "es una propuesta constitucional y nos gusta".

Nieto ha asegurado que "nos gusta que hable de una mayor aportación de recursos", para seguidamente recriminarle al Partido Popular de Andalucía que "no es el problema actual de Andalucía el mal funcionamiento del sistema", planteamiento que ha situado como "una mentira" de este partido al sostener las transferencias de recursos procedentes del incremento de recaudación tributaria, antes de proclamar que "ahora el problema de Andalucía no es de dinero".

Sí ha reconocido la necesidad de cambiar el modelo en la hipótesis de que no sea el adecuado para afrontar una crisis económica, al tiempo que ha apelado a afrontar "pormenores" del sistema de financiación como "la equidad en la prestación de los servicios públicos, en la gestión de los impuestos", mientras ha considerado que en la gestión tributaria "nuestro Estatuto también lo recoge, es de máximos".

Antes de considerar que el Estatuto de Autonomía de Cataluña a este respecto "va por detrás del nuestro" y de reclamar ante la inminencia de la celebración del 4 de Diciembre, institucionalizado por el Gobierno andaluz como el Día de la Bandera desde hace dos años, que "no utilice el 4 de Diciembre para hacer fotos y poner medallas", convencida de que "en eso lamentablemente Moreno Bonilla no está a la altura".