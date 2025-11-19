Andalucía augura que si hay nuevo modelo de financiación dejará a unos "primer y segundo plato" y a otros "con hambre"

La consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, este miércoles en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha ratificado este miércoles el escepticismo con que abandonó el lunes la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) acerca de las directrices que siga el Gobierno para la reforma del modelo de financiación, cuya vigencia expiró en 2014.

España ha resumido ese cónclave de coordinación entre el Gobierno y las comunidades en el informe que ha hecho ante el Consejo de Gobierno, y que inicialmente giraba sólo sobre la regla de gasto y senda de déficit para 2026, con la idea de que en el caso de la financiación autonómica "la conclusión será la de siempre" y que ha desarrollado con el argumento de que "Cataluña ganará y Andalucía perderá".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno ha sostenido que en el caso de la financiación "se sigue hablando de bilateralidad, singularidad" y que, por ello, "solo algunos tendrán primer plato, segundo plato y postre", por lo que ha augurado que "el resto, cafelito y seguiremos pasando hambre".

En el caso de la financiación ha apuntado la posibilidad de que las entregas a cuenta, que se hacen dos años antes de liquidar el ejercicio, se hagan "más rápido", hecho que ha presentado como "darnos antes lo que es nuestro".

Sobre la reivindicación del Gobierno andaluz, que ha hecho suyo el dictamen del Parlamento que impulsó en 2018 María Jesús Montero como consejera de Hacienda acerca de recibir 4.000 millones para atender las necesidades de Andalucía en sus servicios sociales dentro de un total de 16.000 millones para todas las comunidades, la consejera y portavoz ha apostado en el caso de la reforma del modelo de financiación por esperar a "cuál es la propuesta" y a partir de ahí "debatirla, negociarla", con la premisa de esperar a "la voluntad de hacer justicia y no privilegiar a otros territorios".

Ha insistido en que "el Fondo Transitorio de Nivelación se puede hacer de forma inmediata" con la exigencia de que "no tenemos que recibir menos que el resto de comunidades autónomas", al tiempo que ha hablado de "dos desequilibrios" en la financiación autonómica, que ha calificado de "horizonte y vertical", el primero de los cuales ha concretado en recibir menos dinero que la media, mientras que el segundo lo ha concretado en diferencias en las competencias.

En cuanto al espíritu del Consejo de Política ha sostenido Carolina España que "nos despacharon con un vuelva usted mañana", en tanto que ha atribuido a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda su disposición a "ponerse a las órdenes de Sánchez, Puigdemont y Junqueras", para advertir entonces de que "ninguno de ellos tiene Andalucía entre sus prioridades".

"Despacharnos sin tener un calendario concreto de reforma sistema", ha seguido lamentando la consejera y portavoz, quien ha recriminado a Montero que "parece mentira que una andaluza pueda castigar tanto a Andalucía", por cuanto ha recriminado que "en los últimos siete años no se ha constituido el Fondo Transitorio de Nivelación", además de señalar "un denominador común como es favorecer a Cataluña y País Vasco en detrimento de otros territorios, en particular, Andalucía".

"Cuándo se nos va a pagar lo que se nos debe desde 2009", se ha preguntado España, quien ha instado a hacer las cuentas con un cálculo de "1.500 millones euros menos cada año", al tiempo que ha reprochado al Gobierno la comunicación de los objetivos de estabilidad y déficit, de los que ha recordado que "debería haber comunicado antes de 30 junio y nos lo comunicaron el 17 de noviembre".

España ha señalado "trilerismo político y fiscal" por parte del Gobierno por cuanto paralelamente ofrece condonación de la deuda y ajusta el objetivo de déficit en un 0,1%.