Moreno expresa "condena firme" a la "violencia" ante Ferraz, pide detener a los autores y reclama "coherencia" al PSOE

SEVILLA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este miércoles su "condena firme" a los "actos violentos" registrados en las protestas contra la amnistía en Madrid ante la sede socialista de Ferraz, ha pedido a las Fuerzas de Seguridad que "pongan a disposición judicial" a los autores y ha pedido "coherencia" al PSOE, que quiere "amnistiar" a quienes también "rompieron las normas de convivencia actuando de manera violenta" en Cataluña durante el 1 de octubre.

Moreno se ha pronunciado de este modo antes de inaugurar el nuevo Centro Logístico del Grupo MAS en la localidad sevillana de Guillena al ser preguntado por los periodistas por si condena los actos violentos registrados ante la sede socialista de Ferraz, que se saldaron con siete detenidos y 30 policías nacionales heridos.

"Por supuesto condeno de manera firme los actos que se han producido y pido además que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pongan a disposición judicial a aquellas personas que han vulnerado el orden público y la legalidad vigente, como también pido que cuando aquellos que por el 1 de octubre vulneraron la normalidad y la legalidad vigente, que han sido juzgados y han sido condenados, que no sean amnistiados", ha asegurado el también presidente del PP-A.

Moreno ha pedido al PSOE que "entienda que cuando alguien rompe las normas de convivencia y actúa de manera violenta tiene que ser puesto a disposición judicial" y ha recordado que cuando ocurrió en Cataluña los responsables fueron "puestos a disposición judicial y condenados y ahora se les va a amnistiar y ese no es el camino ni mucho menos", por lo que ha expresado "condena firme, pero también coherencia" a los socialistas.

Preguntado por si ha echado en falta más firmeza en la condena de otros líderes del PP, Moreno ha evitado entrar a "valorar a compañeros míos" y ha defendido que "los partidos políticos forman parte del sistema democrático y se merecen respeto" porque, en su opinión, "la democracia consiste en discrepar y confrontar ideas, pero siempre desde el respeto y la tolerancia y, por supuesto, nunca con violencia".

"VOX ES VOX" Y EL PP "UN PARTIDO DE ESTADO"

Sobre si le incomodan los mensajes de Vox animado a la Policía a no acatar "órdenes ilegales" del Ministerio del Interior, el presidente andaluz ha señalado que "cada partido decide y marca su posición", de forma que "Vox es Vox y nosotros somos nosotros" y en el PP "no comportamos como un partido de Estado".

Acto seguido, se ha declarado "sorprendido" de que el PSOE "no condenara cuando las sedes del PP estaban absolutamente aisladas, porque yo he vivido no poder entrar ni salir de la sede" y ha demandado "coherencia" a los socialistas para condenar "cuando sucedían cosas parecidas y también con el tema de la amnistía".

"Imagínen que mañana cogen a estos señores violentos, los cuerpos de fuerza de seguridad de Estado, los ponen a disposición judicial, y después de ponerlos a judicial llega un gobierno y los amnistía. ¿Qué estamos haciendo con nuestro Estado de Derecho? Bueno, pues eso pasó en Barcelona, con los grandes altercados que hubo en Barcelona y con los CDR, y ahora lo que quiere precisamente el señor Sánchez es esa amnistía", ha añadido.

"FEIJÓO ES LA ANTÍTESIS DE CUALQUIER ACTO DE VIOLENCIA"

Preguntado por la actitud de Feijóo, Moreno ha defendido que también ha condenado los ataques violentos porque "es el presidente de un partido de Estado". "Sé perfectamente, porque lo conozco, que él es la antítesis y, además, es antagonista con cualquier acto de violencia o cualquier acto que supere las normas de convivencia que nosotros tenemos", ha subrayado.

Por último, el presidente del PP-A ha diferenciado entre las protestas de los últimos días ante la sede de Ferraz y las concentraciones convocadas el próximo domingo por el PP contra la amnistía en plazas de ciudades de toda España. "La diferencia es muy sencilla, no se hace a las puertas del PSOE, sino convocada por un partido político solicitando los permisos a las subdelegaciones del Gobierno, y, por tanto, con todo arreglado, ordenado y organizado", ha explicado.

Moreno ha defendido que estas concentraciones convocadas por el PP no van "contra nadie, sino contra una decisión que nos parece completamente errónea y absurda porque pone en jaque nuestro Estado de Derecho como la decisión que quiere tomar el señor Sánchez para ser investido y para arañar un puñado de votos a los partidos independentistas".