Moreno felicita a "todas las mujeres de Andalucía" y valora la reducción de la brecha salarial en 8,3 puntos

Imagen de archivo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. - María José López - Europa Press

SEVILLA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha felicitado este domingo a "todas las mujeres de Andalucía" y ha valorado positivamente la reducción de la brecha salarial en 8,3 puntos.

En un mensaje publicado en su perfil social de X (antes Twitter), el presidente de la Junta ha afirmado que Andalucía es "la segunda comunidad donde más ha bajado el paro femenino desde 2018" y ha asegurado que en la comunidad "ahora hay más mujeres investigadoras y directivas".

En esta línea, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha indicado que en este 8M "rendimos homenaje a las mujeres que llevamos dentro", haciendo referencia a la nueva campaña impulsada por el Gobierno andaluz con razón del Día Internacional de la Mujer.

En este sentido, López ha señalado que se trata de un homenaje "a las que hemos visto caer y volver a levantarse; a las que nos han enseñado la grandeza de poder elegir y el valor de la libertad".