Loles López apunta que la igualdad "se sustenta en la libertad" y asegura que desde el PP creen en ella

Imagen de archivo de la consejera de Igualdad, Loles López. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha asegurado en el acto 'Ellas cambian Andalucía' organizado por el PP-A en la capital hispalense durante este domingo a razón del Día Internacional de la Mujer que la igualdad "se sustenta en la libertad", al tiempo que ha destacado que desde su formación "gobernamos para la igualdad y gestionamos para la igualdad porque creemos en la igualdad".

Asimismo, López ha indicado que desde todas las consejerías y de parte de todo el Gobierno andaluz se trabaja "por convicción, no por obligación" en la igualdad "los 365 días del año", un hito que, según ha valorado, "se conquista unidos, sumando, no restando y cogiéndonos de la mano, no enfrentándonos".

En esta línea, la consejera de Igualdad ha detallado que Andalucía "lleva a sus mujeres por bandera", motivo por el que en el acto que desarrolla la formación presidida por Juanma Moreno se reconoce "el talento, el trabajo y la inspiración" de las premiadas, puesto que "son un reflejo de cómo ellas cambian Andalucía".

"Los derechos, las conquistas, las oportunidades que hoy tenemos no nos las han regalado, son el fruto del sacrificio, del esfuerzo, de la entrega de nuestras bisabuelas, nuestras abuelas y nuestras madres", ha defendido López, que ha desvelado que ese esa es la razón por la que han hecho "un homenaje a las mujeres que llevamos dentro".

"Las que no pudieron ir nunca a un colegio, pero se sacrificaron para que sus hijos fueran. A las que hemos visto caerse y levantarse. A las que hemos visto derramar lágrimas como puños, secárselas y seguir. A las que hemos visto cómo les brillan los ojos cuando cogen a sus nietos en sus brazos. A las que nos dan abrazos de los que curan el alma. Y a las que nos han enseñado la grandeza de poder decidir y el verdadero valor de la libertad. Va por todas esas mujeres", ha apostillado.

En suma, la consejera ha invitado a todos los asistentes a disfrutar del 8M y a sentirse "muy orgullosos de lo que hemos conquistado", además de hacer extensible la felicitación a las premiadas, a alcaldes, a concejales y a todo el equipo de la sede por el "trabajo tan enorme" que han efectuado.