Moreno lamenta que "la debilidad" de Díaz lleve al PSOE-A a renunciar a defender la integridad territorial de España

Publicado 23/02/2019 21:35:10 CET

JAÉN, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado que "el nivel de debilidad y de fragilidad" de la actual secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, frente al presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, lleve al PSOE a renunciar a la defensa de la integridad territorial de España.

"Mucho me temo que el nivel de debilidad, de fragilidad que tiene la actual secretaria general de los socialistas andaluces" ante su "incapacidad de enfrentarse a quien hoy es el presidente del Gobierno de España y secretario general de los socialistas, el señor Sánchez, esté llevando también al PSOE en Andalucía a una cesión de posiciones que es lamentable para todos los andaluces", ha dicho Moreno durante su intervención en la clausura de la convención provincial del PP de Jaén.

Ha aludido a figuras políticas del socialismo como Felipe González y Alfonso Guerra para subraya que el PSOE "si en algo era inexpugnable" era en la defensa territorial de España, de ahí que Moreno haya dicho sentir "tristeza" después de que el PSOE en el Parlamento andaluz no haya votado la proposición no de ley en defensa de la integridad territorial de España. Para Moreno, el que Díaz no usara el ejercicio de su voto ha sido un hecho que ha tachado de "inédito en el parlamentarismo andaluz" y que también ha calificado de "muy grave".

Ha añadido que su intención es la de "hurgar en la herida de nadie" porque "cada partido tiene su ritmo, tiene sus objetivos, sus fobias y sus dinámicas y lo respeto como quiero que respeten al nuestro", pero ha pedido al PSOE que "reflexione" sobre el hecho de que "si el medio a que quiten o que limiten a un líder político, en este caso su líder político, va a suponer una limitación en la defensa de lo que han sido pilares fundamentales de todos los andaluces que es la integridad territorial de España".

"Somos andaluces cien por cien orgullosos, pero también somos españoles cien por cien orgullosos y nos da pena que el PSOE abdique de esa posición histórica que ha venido manteniendo durante tanto tiempo", ha señalado Juanma Moreno.

En clave electoral, ha incidido en que las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre supusieron "un cambio histórico", pero "para completar el cambio necesitamos que se produzcan otros cambios" y el próximo 28 de abril, los españoles deberán decidir si optan por la España de Pedro Sánchez que supone "llevar al país al caos" o optar por "la España del PP, la que generó ocho millones de empleos" y que defiende "la unidad y la integridad territorial" de la nación.

Ha añadido que el haber alcanzado el gobierno de la Junta de Andalucía demuestra que "los partidos tienen que soñar" y que los sueños "con trabajo y esfuerzo se hacen realidad". Por eso, se ha mostrado convencido de que las elecciones del 28 de abril llevarán a la Moncloa a Pablo Casado y que las municipales del 26 de mayo supondrán un mayor número de alcaldías para el PP.

El presidente del PP ha aprovechado su intervención para hacer balance de las cuatro semanas que el PP lleva gobernando en la Junta de Andalucía en coalición con Ciudadanos y con el apoyo de Vox. En este sentido, ha aludido a la aprobación de la puesta en marcha de una oficina antifraude que va a evitar que "nunca más lleguen unos mangantes a robar el dinero que es de todos". También ha hecho referencia a la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, así como a las medidas puestas en marcha para favorecer a los autónomos con tarifa plana de 50 euros durante dos años.

También ha lamentado que desde el PSOE eche mano de Vox para seguir fomentando "la campaña del miedo" entre la ciudadanía cuando lo cierto es que esa estrategia "ya no cuela" porque "no hay ni un paso atrás" en derechos.

Por último, y en clave local, el presidente del PP-A se ha mostrado convencido de que las próximas elecciones municipales supondrán para su formación la conquista de la Diputación de Jaén, a la que ve "más cerca que nunca". Asimismo, ha reiterado el compromiso del nuevo Gobierno andaluz con una provincia como Jaén a la que ha reconocido que ha estado "olvidada" y "orillada" por las administraciones. "Vamos a apostar por esta provincia y se va a salir" porque "a partir de ahora San Telmo está muy cerca del corazón de los jiennenses".