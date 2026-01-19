Moreno lamenta que "es más que probable" que aumente la cifra de 39 fallecidos por el accidente de Adamuz (Córdoba)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c), acude a la caseta municipal de Adamuz para atender a los medios de comunicación. A 19 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba (Andalucía, España).a cifra de fallecidos se ha elevado a 39, según han i - Joaquin Corchero - Europa Press

ADAMUZ (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anticipado este lunes que, "lamentablemente", la cifra provisional de 39 fallecidos contabilizados tras el accidente ferroviario registrado este pasado domingo en el término municipal de Adamuz (Córdoba) "no se va a quedar ahí", y "es más que probable" que aumente.

Así lo ha indicado el jefe del Ejecutivo andaluz en declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, desde Adamuz, municipio al que se trasladó este pasado domingo por la noche, tras conocer la gravedad del accidente.

Moreno ha explicado que se está a la espera de que a lo largo de la mañana de este lunes, "en torno" a las 13,00 horas, "se pueda instalar maquinaria pesada, grúas", para "levantar prácticamente" los vagones 1, 2 y 3 del tren Alvia que "se ha llevado la peor parte de este accidente" con otro tren de la compañía Iryo, de forma que, "previsiblemente, cuando se levante" ese conjunto de vagones se podrá encontrar a "personas fallecidas debajo, o al lado, o entre el amasijo de hierros".

De este modo, el presidente ha señalado que, "hasta que la maquinaria pesada no pueda hacer su trabajo y libere los vagones de la vía", no podrán los bomberos y médicos forenses empezar a "buscar y a identificar" esos cadáveres aún pendientes de localizar.

Por otro lado, Moreno ha explicado que aún no ha podido hablar directamente con familiares de las víctimas del accidente, así como que actualmente permanecen ingresadas en unidad de cuidados intensivos (UCI) once personas en cuatro hospitales de Córdoba, entre quienes figura un niño cuya vida "no corre peligro" y que "evoluciona favorablemente", al igual que "el resto" de dichos ingresados, según ha puntualizado en función de la información de la que dispone, que le lleva a tener "esperanza en que se recuperen lo antes posible".

Finalmente, Moreno ha incidido en trasladar un mensaje de "confianza" en la seguridad de los viajes en tren pese a este accidente, y en subrayar que en estos momentos el trabajo se está volcando en "la identificación de las personas fallecidas al objeto de que cuanto antes se les pueda comunicar a sus familiares, porque sabemos que están viviendo una terrible situación de angustia", a la que, "cuanto antes podamos ponerle final, mucho mejor para todos ellos", ha remachado.