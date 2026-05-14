Moreno marca como prioridad avanzar en adaptar la formación universitaria y profesional a necesidades laborales

1087223.1.260.149.20260514184531 El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno (c), durante su intervención en el acto electoral. A 14 de mayo de 2026 en Córdoba, Andalucía (España). ha participado este miércoles en un acto sobre Universidad y F - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÓRDOBA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha marcado este jueves como una prioridad para la próxima legislatura, si consigue conformar gobierno, avanzar en la adaptación de la formación universitaria y profesional a las necesidades del mercado laboral.

En una acto en Córdoba con jóvenes en el penúltimo día de la campaña electoral por las elecciones del domingo, Moreno ha señalado que es fundamental mantener contactos con las empresas para ver por dónde va a ir el mercado laboral y las necesidades laborales del futuro y así adaptar las titulaciones universitarias y de formación profesional.

Se ha mostrado convencido de que si ello se logra, muchos jóvenes no se van a tener que ir de Andalucía cuando terminen su formación porque aquí podrán encontrar oportunidades laborales. "Hay que trabajar en ese divorcio entre formación y empleo para que pase a ser un matrimonio", ha apuntado.

Moreno ha manifestado que el próximo curso se van a ofertar 50.000 plazas nuevas en Formación Profesional, de las que 28.000 van a ser precisamente para la formación profesional virtual.

Ha indicado que también se impulsará esa "interconexión real con la universidad para facilitar lo que son trámites tanto administrativos como académicos que son realmente un latazo y tenemos que aclararlo".

Ha defendido, pese a la "cierta polémica" que ha habido, el "esfuerzo" que ha hecho su gobierno en materia de financiación universitaria, elevando el presupuesto de las universidades por encima de los 1.800 millones.

Andalucía, según ha recalcado, tiene una de las "posiciones de liderazgo en materia de financiación universitaria".

"Evidentemente es muy bueno salir de España y de Andalucía y formarse, aprender, conocer y profundizar en experiencias nuevas, pero que no olvidéis que en Andalucía os necesitamos", ha trasladado Juanma Moreno a los jóvenes.

"Necesitamos a vuestra generación, que es sólida y muy madura, así como muy preparada para esa nueva ola que va a venir de oportunidades a Andalucía", ha añadido el presidente de la Junta.

Ha destacado, por ejemplo, que Andalucía se va a convertir, en los próximos cuatro años, "en la primera potencia energética de España, con el hidrógeno verde, con fotovoltaica o aerogeneradores, y todo eso va a traer aparejado una nueva industria donde va a haber nuevas oportunidades".

"Andalucía se va a convertir en una referencia tecnológica", ha indicado Juanma Moreno, apuntando que más del 20% de su producto interior bruto es tecnológico, "algo que era impensable, y el nivel de crecimiento en el ámbito tecnológico es exponencial, y se va a abrir un nuevo nicho de mercado muy importante".

El presidente también ha destacado que Andalucía tiene en el sector agroalimentario "un nuevo salto", ya que la agricultura no es sólo "agricultura, sino que es agroindustria y además es agricultura innovación". Ha apuntado que, por ejemplo, ya se "hace ingeniería con los tomates para que sean azules o verdes y sean como les guste al consumidor".

"Si tenemos un gobierno estable y seguimos haciendo reformas en la economía, como lo hemos hecho a lo largo de estos cuatro años, queremos que haya muchas oportunidades de empleo en Andalucía", según Juanma Moreno, quien ha señalado que hay que cubrir el déficit que padecen algunos sectores, como el industrial con alta cualificación, en la alta restauración o en el sector del turismo de la gama alta.

"En definitiva, se van a abrir un campo de oportunidades donde vamos a necesitar mujeres y hombres formados, con ganas y con ilusión", ha señalado.

