Victoria Fernández (PSOE) destaca en Córdoba la importancia de la economía social en un encuentro en Faecta

Victoria Fernández (centro), durante la reunión en Faecta. - PSOE

CÓRDOBA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE por Córdoba al Parlamento andaluz para el 17M Victoria Fernández ha mantenido este jueves un encuentro con representantes del cooperativismo y de la economía social en la sede de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas (Faecta) en Córdoba, con el que los socialistas cierran su ronda de contactos con los distintos agentes económicos de la ciudad y la provincia.

Según ha informado el PSOE en una nota, Fernández ha destacado la importancia de la economía social, "por su implantación, por la generación de empleo directo e indirecto y también por la filosofía que hay detrás del cooperativismo", subrayando que este modelo económico representa una forma de crecimiento "más justa, más participativa y centrada en las personas".

La candidata socialista ha señalado que el PSOE continúa "en la calle, escuchando a la ciudadanía", recogiendo testimonios de vecinos "preocupados por el deterioro de los servicios públicos", porque "muchas familias están viendo cómo la sanidad, la educación, la vivienda o la Dependencia empiezan a dejar de responder a sus necesidades cotidianas", ha afirmado.

En este sentido, Fernández ha defendido que "otro modelo es posible" y ha recordado que Andalucía ya contó con una administración pública "potente y eficaz, que daba tranquilidad a las familias y garantizaba derechos fundamentales. Necesitamos recuperar esa arquitectura pública que permitía a la ciudadanía vivir con serenidad, sabiendo que tenía detrás unos servicios públicos capaces de resolver problemas".

A pocos días de la cita electoral, la candidata del PSOE ha realizado un llamamiento a la participación el próximo 17 de mayo, insistiendo en que "en Andalucía se deciden competencias esenciales que afectan directamente a nuestra vida cotidiana". Según Fernández, estas elecciones "no van sólo de una buena o mala gestión, sino de elegir entre dos modelos de sociedad".

"Los servicios públicos son los que garantizan que sigamos siendo una sociedad de clase media y cohesionada. Si se debilitan, muchas familias se verán abocadas a la vulnerabilidad porque no podrán pagar recursos básicos", ha advertido.

Finalmente, Victoria Fernández ha pedido la confianza de la ciudadanía para el PSOE andaluz con el objetivo de "seguir trabajando por una sociedad más justa y más libre, basada en una sanidad pública fuerte, una educación de calidad, políticas de vivienda para jóvenes y una ley de Dependencia dotada de recursos suficientes", añadiendo que "El PSOE quiere gobernar para resolver problemas y poner a las personas en el centro de la acción política", ha concluido.