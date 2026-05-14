Del Pozo (PP) destaca en Écija (Sevilla) la apuesta de Juanma Moreno por la conservación del Patrimonio y la Cultura

La candidata del PP por la provincia de Sevilla, Patricia del Pozo, durante su visita a Écija. - PP SEVILLA

ÉCIJA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

La candidata del Partido Popular por Sevilla al Parlamento de Andalucía, Patricia del Pozo, ha destacado la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por la conservación del patrimonio y el impulso a la Cultura.

Según ha detallado el partido en una nota de prensa, Del Pozo ha visitado Écija (Sevilla), donde junto al presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, y a la alcaldesa del municipio, Silvia Heredia, ha subrayado el "valor patrimonial y de arte sacro" que atesora el municipio astigitano, así como el esfuerzo de inversión del Gobierno de la Junta de Andalucía que, "junto a la implicación de la administración local", ha supuesto "la puesta en marcha en el municipio de importantes actuaciones en esta materia".

La candidata 'popular' ha señalado el apoyo de la administración autonómica, "que se materializa en las convocatorias de subvenciones para la conservación-restauración de bienes muebles del patrimonio cultural de carácter religioso en Andalucía".

En relación a estas ayudas, ha destacado que en la convocatoria de 2020 --la primera de ellas-- fueron 88 los beneficiarios, con un importe de 1,4 millones de euros; en 2021, 98 beneficiarios, con un total de 1,8 millones de euros; y en 2025, 81 beneficiarios, con 2,2 millones de euros. Lo que tras tres convocatorias ha dejado 267 beneficiarios y más de 5,5 millones de euros invertidos.

En esa línea, la aspirante ha señalado el "impulso" de estas ayudas al empleo directo, tal y como ha ejemplificado, sólo en última convocatoria, "para 182 personas, entre ellos 97 conservadores, restaurados, 59 historiadores y antropólogos, químicos, biólogos, arquitectos, fotógrafos, informáticos o artesanos".

Patricia del Pozo ha detallado que, en la última convocatoria, se han beneficiado 28 hermandades y cofradías, 38 parroquias e iglesias, once órdenes religiosas, un consejo pastoral, un diócesis, un fundación y un hospital. Unas actuaciones que a su vez abarcan diversa tipología de bienes: 34 esculturas, 31 retablos, seis conjuntos textiles, seis pinturas lienzo o tabla, una orfebrería y tres libros.

