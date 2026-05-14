Adelante afea en Alcalá (Sevilla) el "negocio de las renovables" del PP y exige frenar la "privatización ambiental"

Begona Iza en Alcala de Guadai - ADELANTE ANDALUCÍA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

La candidata por Sevilla y parlamentaria de Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha presentado este jueves frente a la incineradora de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) las principales medidas medioambientales de la formación, centradas en la defensa del territorio, la planificación pública de las energías renovables y la derogación de las últimas leyes ambientales impulsadas por el Gobierno andaluz del PP.

Según ha detallado la formación en una nota, Iza ha defendido la necesidad de "luchar contra el cambio climático y avanzar en la descarbonización", aunque ha advertido de que el Ejecutivo del presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno "está convirtiendo la transición ecológica en un gran negocio privado sin planificación ni control público".

En este sentido, Adelante Andalucía ha mostrado su rechazo a proyectos como la incineración de 197.000 toneladas de residuos al año en la cementera de Portland Valderribas o la proliferación de plantas de biogás, con hasta 334 proyectos previstos en toda Andalucía.

Ante esta situación, Adelante ha planteado dos medidas urgentes: Por un lado, una moratoria para frenar nuevos proyectos mientras se revisa el modelo, y por el otro, la apertura de un proceso de consulta con expertos independientes y colectivos sociales para evaluar el impacto ambiental, territorial y social de estas instalaciones.

Asimismo, Adelante Andalucía ha apoyado las alegaciones de multitud de entidades ecologistas contra la nueva Ley de Montes y contra la Ley de Gestión Ambiental de Andalucía (Legam), al considerar que ambas normas suponen "un proceso de privatización, desprotección y desregulación ambiental".

Según la candidata, estas leyes "vacían de contenido los órganos de participación de la sociedad civil y debilitan la gestión pública del territorio y los recursos naturales". Entre las principales propuestas medioambientales de Adelante Andalucía destacan la derogación de la Ley de Montes y de la Legam, la ordenación y planificación de las energías renovables (fotovoltaica, eólica e hidrógeno verde) mediante criterios ambientales y territoriales claros, así como la creación de una empresa pública andaluza de energía.

La formación también critica que el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) "siga en borrador" y no ordene el "caos de las renovables", ni suponga la actualización del Plan de Protección del Litoral de Andalucía para "frenar la urbanización masiva de la costa". La prioridad absoluta de los servicios públicos, ha asegurado, apuestan por "erradicar la colaboración público-privada en la gestión ambiental".

