Moreno y Montero reivindican la colaboración y "pelear menos" tras cruzar reproches en una entrega de llaves en Córdoba

CÓRDOBA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), y la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, se han cruzado este lunes reproches en materia de financiación autonómica, si bien han coincidido en lanzar mensajes a favor de la colaboración entre administraciones, de "pelear menos y trabajar más".

Ha sido este último un mensaje que ha trasladado el presidente de la Junta durante su intervención en un acto de entrega de llaves de viviendas en Córdoba en el que también ha participado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, quien le ha precedido en el turno de palabra.

Así, la también ministra de Hacienda ha aprovechado su discurso en este acto para reivindicar el Estado del bienestar como un pilar que "hay que seguir defendiendo", así como para lanzar un mensaje a favor de "blindar los servicios públicos", como la sanidad, la educación o el sistema de dependencia "para que responda cuando realmente lo necesitamos", ha añadido.

Para ello, según ha agregado Montero, hacen falta recursos, y al respecto ha defendido que el Gobierno de la Junta de Andalucía "ha tenido más recursos que nunca durante esta etapa de gobierno de Pedro Sánchez" como presidente, aunque "los recursos nunca son suficientes", según ha apostillado.

En ese punto, la ministra de Hacienda ha apuntado que en su departamento se sigue "trabajando para tener una nueva financiación autonómica", pero ha incidido en defender que "en estos últimos años", con el Gobierno de Pedro Sánchez, "se ha trasladado un volumen de dinero a las administraciones para permitir que se pongan en marcha iniciativas necesarias".

POLÍTICA DE VIVIENDA

Tras defender también que el Estado del bienestar "tiene que afrontar una actualización constante para atender estas expectativas de la sociedad", Montero ha defendido igualmente que la "política de vivienda" debe ser "un pilar" en el que las administraciones colaboren "todos a una", y "a ser posible" todas ellas pongan "todos los medios" a su alcance para ello.

En ese punto, la vicepresidenta primera ha reivindicado algunas de las medidas puestas en marcha por parte del Gobierno central, como la ley estatal de Vivienda que, según ha valorado, "ha permitido en algunas partes de España bajar un 5% el precio de la vivienda".

Además, ha reivindicado que dicha ley ya contempla "la capacidad de que se destine el uso de los equipamientos, de las zonas dotacionales para la construcción de vivienda", algo que el Gobierno andaluz "hace escasamente unos días ha incorporado también a su ley" que actualmente se tramita en el Parlamento, según ha querido puntualizar antes de remarcar que con esa iniciativa se quiere posibilitar "la capacidad de poder dotar suelos que hasta este momento no han tenido otro uso, justamente para la construcción de viviendas".

Montero también ha destacado que el Gobierno ha "incrementado la protección de las viviendas un 62%", y está "movilizando muchos recursos desde lo que eran las viviendas del 'banco malo' --en referencia a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb)-- para poder incorporarlas al parque público".

"También se han construido más de 80.000 viviendas en el último periodo, duplicando por ocho el presupuesto en política de viviendas", ha subrayado también la vicepresidenta, quien igualmente ha reivindicado otras iniciativas del Gobierno como el Bono Alquiler Joven, que "posibilita hasta 6.000 euros de ayuda para el alquiler, 250 euros al mes", para ayudar a la "emancipación" de los jóvenes, ha subrayado.

De esta manera, la representante del Gobierno y dirigente socialista ha resaltado que "hay todo un paquete de iniciativas que nos tienen que permitir atender al problema más importante que tienen los ciudadanos, como es la vivienda", al que hay que "darle un impulso añadido", porque "no vale con los hechos solamente", según ha apostillado.

Montero ha subrayado entonces que el Gobierno va a "promover un plan que va a triplicar la inversión en vivienda pública, con 7.000 millones, que para Andalucía supondrá una inversión de 1.197 millones de euros", y ha defendido que "es muy importante que este plan salga adelante, que lo podamos acordar y, por tanto, que haya la máxima colaboración entre todas las administraciones", tras lo que ha concluido prometiendo que "desde el Gobierno de España vamos a seguir trabajando con este espíritu, vamos a seguir remando a favor".

MORENO REIVINDICA MÁS FINANCIACIÓN PARA ANDALUCÍA

A continuación, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha venido a replicar a la vicepresidenta indicando que en ese acto "podemos hablar de muchas cifras, de mucho dinero", de lo que cada administración pone, pero "lo realmente importante es que hoy os vamos a dar unas llaves y vais a estrenar una solución" quienes se van a beneficiar de esas viviendas, ha añadido dirigiéndose a quienes participaban en este acto.

En esa línea, el presidente andaluz ha aseverado que "lo que tenemos que hacer todos es trabajar, entendernos entre nosotros", entre las administraciones, "pelearnos menos y trabajar más, que es lo que hay que hacer para que las cosas funcionen bien", según ha resumido para prometer que por parte de la Junta "vamos a seguir trabajando para buscar estas soluciones habitacionales".

De igual modo, Moreno ha señalado que "es verdad" que, como "ha dicho la vicepresidenta" y ministra de Hacienda, en Andalucía "hemos tenido más recursos", y ha opinado que eso "está muy bien", pero es que "nos los merecemos los andaluces", es un dinero que "nos merecemos", ha querido dejar claro.

Y, en ese punto, el presidente de la Junta ha aprovechado para recordar a Montero los "1.500 millones de euros de financiación que nos faltan todos los años" en Andalucía a través del actual sistema de financiación autonómica cuya reforma el Gobierno andaluz incide en reclamar.