Moreno pide a los empresarios que colaboren en la reconstrucción tras el temporal para mantener la "fortaleza" andaluza

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (d), junto al recién reelegido presidente de la CEA, Javier González de Lara (i). - María José López - Europa Press

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido a los empresarios andaluces que colaboren en el proceso de recuperación y reconstrucción tras los daños provocados por el temporal y el aislamiento ferroviario derivado del accidente de Adamuz, con el objetivo de mantener la "fortaleza" y la capacidad de proyección económica y social de Andalucía.

Durante su intervención en la toma de posesión de Javier González de Lara como presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Moreno ha agradecido la actitud solidaria de muchas empresas durante las últimas semanas y ha apelado a la "cohesión" y la "colaboración de todos" para afrontar la recuperación.

"Yo os pido también que vosotros, que sois también una parte esencial de la sociedad, nos ayudéis en este proceso de recuperación y reconstrucción que vamos a iniciar de manera inmediata para que Andalucía siga con este vigor, siga con esta capacidad y con esta fortaleza de proyección económica y social de presente y de futuro", ha señalado.

El presidente andaluz ha enmarcado esta petición en un contexto que ha calificado de "muy complejo en términos de movilidad", tras el "cruel accidente de Adamuz" y el "aislamiento ferroviario" que, según ha indicado, está impactando en la economía andaluza.

Así, ha hecho referencia al "cruel accidente de Adamuz" y a los "fenómenos atmosféricos a los que no estamos acostumbrados", señalando que Andalucía ha sufrido "un daño importante".

Ha indicado que el aislamiento ferroviario "está impactando también en nuestra economía" y que las lluvias torrenciales han afectado a infraestructuras y al sector primario, con "cosechas que ya no se van a poder recuperar".

Moreno ha agradecido públicamente a las empresas que han colaborado durante estos episodios, destacando que han puesto "sus máquinas sin haber contratos, sin haber nada" y han facilitado infraestructuras y equipos "para que podamos salir adelante".

"Han sido muchos los ejemplos que yo conozco pero quiero hoy públicamente daros las gracias, en este caso también, a las empresas y a los empresarios y empresarias por esa enorme actitud solidaria", ha manifestado.

Finalmente, ha apelado a la cooperación institucional, afirmando que "necesitamos la cohesión, necesitamos la colaboración de todos" y que este proceso "supera ampliamente a cualquier Administración".

"Queremos ser lo que podemos ser y eso solamente se puede hacer desde la sensatez, desde el trabajo colectivo", ha concluido, mostrando su convencimiento de que contará con la CEA como "un fiel aliado" para ese objetivo.

REELECCIÓN DE GONZÁLEZ DE LARA

Moreno ha comenzado su intervención felicitando a Javier González de Lara por su reelección al frente de la CEA y agradeciendo el papel de la organización empresarial en los últimos años.

"Tengo que decir que siempre, desde el minuto uno, he podido contar, no solamente con tu amistad, sino he podido contar con el apoyo, el compromiso de una organización tan importante como es la Confederación de Empresarios de Andalucía", ha afirmado.

Ha subrayado que gracias a ese compromiso, junto con las organizaciones sindicales, "hemos logrado cosas importantes, como tener paz social en Andalucía, imprescindible para emprender, imprescindible para construir".

El presidente ha defendido que "no existe ningún lugar en el mundo que exista progreso y bienestar sin la existencia de la empresa" y ha señalado que "la empresa es un elemento fundamental en el desarrollo económico y social de cualquier sociedad".

Asimismo, ha reclamado "respetar a las empresas" y "dignificar el trabajo que hacen nuestros empresarios y empresarias en todos los rincones de Andalucía", destacando que la empresa "forma parte de la iniciativa social porque nace de la sociedad".

Durante su intervención, Moreno ha repasado distintos indicadores económicos para sostener que "la Andalucía de 2026 no es la misma que la Andalucía de hace unos años".

Ha señalado que Andalucía es "la segunda comunidad autónoma con más empresas de España" y "la primera comunidad autónoma en la creación del registro de la seguridad social, la creación de nuevos proyectos empresariales".

También ha destacado que es "la primera también en trabajadores autónomos" y que se trata de "una comunidad exportadora de primerísimo nivel".

En materia turística, ha indicado que Andalucía cuenta con "38 millones de visitantes" y un "impacto económico de 32.000 millones de euros", generando oportunidades laborales "para medio millón de andaluces y andaluzas".

Además, ha apuntado que la producción industrial ha crecido "un 11%, 9 puntos más que la media de España", que la industria supone "un tercio del crecimiento de nuestro Producto Interior Bruto", que el PIB nominal creció "un 6%" y que se han registrado "57 meses de bajadas interanuales consecutivas".