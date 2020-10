Moreno pide a Susana Díaz que se "libere" de las "limitaciones de Ferraz" y defienda a Andalucía

Díaz acusa a la Junta de "ocultar" la situación de la pandemia en Andalucía y de pretender que PSOE-A se someta a un "trágala"

SEVILLA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este jueves a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que se "libere" de las "limitaciones de Ferraz y de carácter interno" y defienda a Andalucía. "Tiene enorme capacidad para hacer propuestas, pero para llegar a ese punto debe dejar atrás los ruidos y las presiones internas, abstraerse y centrarse en lo que es importante, Andalucía", le ha dicho.

Moreno se ha pronunciado así durante su debate con Susana Díaz en la sesión de control del Pleno del Parlamento, donde la situación de la pandemia del coronavirus ha centrado gran parte de las intervenciones de ambos.

El presidente ha lamentado que dirigente socialista esté estimulando, sobre la situación de la pandemia en Andalucía, una "fábrica de bulos y de fake" desde el PSOE-A, algo que no sólo hace mucho "daño" a la propia "credibilidad" de Díaz, sino también a Andalucía. "Usted no quiere respuestas, sino dibujar un panorama absolutamente apocalíptico", según ha dicho a Díaz, a quien ha reprochado que intentara dar esa imagen ante el inicio del curso escolar y, sin embargo, hoy el 93 por ciento de los colegios andaluces está libre de coronavirus.

Ha reprochado a Susana Díaz que nunca haya aceptado el ofrecimiento de reunirse con los consejeros de Salud y de Educación para conocer todos los datos de primera mano, y que haya optado por "galopar" sobre la crisis para tratar de lograr algún rédito "político" para el PSOE-A.

Juanma Moreno ha defendido que Andalucía está poniendo todos los recursos a su alcance para hacer frente a esta pandemia y se ha situado entre las comunidades de España que más pruebas PCR realiza, más de 581.000 entre agosto y septiembre, y, en total, más de 1,8 millones. Ha añadido que esta comunidad cuenta además con 8.500 rastreadores de casos de coronavirus, entre los que incluyen los 360 de la UME.

"No es verdad que seamos la comunidad que menos rastreadores tiene de España, y no quiero entrar en esa batalla", ha dicho Moreno a Díaz, después de que ésta denunciara que Andalucía es la comunidad con menos rastreadores. Ha insistido en que Andalucía está afrontando la pandemia con un criterio claro, ofreciendo toda la información, y siguiendo los protocolos del Ministerio de Sanidad y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la experiencia del comité

técnico-científico y el sentido común.

Ante los acontecimientos que se avecinan en los próximos meses, como los presupuestos de la comunidad para 2021, la nueva PAC o la llegada de fondos europeos para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia, Moreno ha pedido a Susana Díaz que se "libere" de las "limitaciones de Ferraz" y defienda a Andalucía. Sobre los presupuestos de la comunidad, ha anunciado la entrega en este jueves de una carta del consejero de Hacienda, Juan Bravo, a los portavoces parlamentarios con datos al respecto.

Por su parte, Susana Díaz ha denunciado que la Junta está queriendo "ocultar" la situación real de Andalucía, que no tiene datos positivos, por cuanto, en los últimos siete días, se han notificado por PCR 7.322 casos, con 401 hospitalizados, 23 ingresados en UCI y 79 fallecidos. Ha indicado además que todos los esfuerzos de la Junta deberían ir dirigidos a mejorar la Atención Primaria, que en la actualidad "está colapsada", y a aumentar el número de rastreadores.

La dirigente socialista ha insistido en advertir de que Andalucía es la comunidad que "menos" pruebas PCR realiza de toda España: 123,57 por cada 100.000 habitantes, cuando la media española es de 214,78 por 100.000 habitantes.

Ha preguntado al presidente a qué se debe esta situación y por qué se tarda tanto tiempo para obtener una cita en la sanidad pública para realizar una PCR y para conocer el resultado. Asimismo, lo ha cuestionado sobre cuál es el plan de su Gobierno para reforzar y mejorar la atención primaria ante la bajada de las temperaturas.

"Nunca trae respuestas a las aportaciones y a las preguntas que le hacemos", ha espetado Díaz a Moreno, a quien ha advertido de que no vale "trampear con los datos". Susana Díaz ha insistido en acusar a Moreno de querer "ocultar" la situación de la pandemia en Andalucía, que hoy ha sumado 1.900 contagios más.

En relación con los presupuestos de la comunidad para 2021 y la oferta de diálogo del Gobierno, ha criticado la forma de proceder por cuanto hoy se conoce que el viernes se quiere tener el texto articulado sin que se haya informado a los grupos al respecto. "Esa no es la forma de tender la mano a oposición. Ese no es el camino del consenso que predica y reclama", según ha dicho Díaz a Moreno, a quien ha trasladado que si realmente quiere diálogo sincero y transparente, tendrá al PSOE-A, pero no para un "trágala".

De cara al debate sobre el estado de la comunidad que se desarrollará los días 21 y 22 de este mes en el Parlamento, la dirigente socialista ha señalado que debe servir para hablar de los problemas reales de los andaluces y ha llamado la atención sobre el hecho de que Moreno quiera que en él se aborde una posición común ante la Conferencia de Presidentes que se celebrará el día 26 sobre los fondos esstructurales que llegaran de Europa, cuando no ha buscado nunca esa posición común de la Cámara ante las 15 conferencias que se han celebrado en los últimos meses, según ha dicho.